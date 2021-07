L'operador turístic belga Summer Bash ha anunciat aquest dijous que repatriarà tots els seus clients d'Espanya i anul·larà els seus viatges al país després d'haver detectat 15 positius en tres grups de 271 joves a la Costa Brava i haver constatat que podria haver-hi més infeccions en altres viatgers.

"No volem assumir cap risc i anul·lem immediatament els viatges a Espanya. Això és perquè la situació empitjora cada dia", ha indicat l'empresa en declaracions que recull la radiotelevisió pública RTBF.

La companyia Summer Bash té actualment 350 joves de vacances a Espanya, on hi ha una incidència acumulada de 252,1 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, mentre que Bèlgica presenta una dada de 55,3 infeccions.

Els positius detectats per Summer Bash es troben tots a Catalunya (dos a Lloret de Mar, cinc a Malgrat de Mar i vuit a Calella) i estan actualment junts i en quarantena a Lloret de Mar (Selva).

Al seu retorn a Bèlgica els viatgers hauran de respectar una altra quarantena.

Aquesta setmana el ministre belga de Sanitat, Frank Vandenbroucke, va recomanar als seus conciutadans que evitin desplaçar-se a zones vermelles per alta incidència, com Catalunya, en cas de no estar plenament vacunat i va apel·lar al "sentit comú" dels ciutadans a l'hora de viatjar aquest estiu.

"Personalment, no aniria a Portugal ni a Catalunya si no estigués vacunat. No està prohibit perquè hi ha llibertat de moviment i és essencial. Però més enllà de les normes, segueix existint el sentit comú", va declarar Vandenbroucke dilluns a la cadena RTBF.

Aquest dijous, el Govern de França ha demanat als seus ciutadans que no viatgin a Espanya i Portugal per "prudència" davant l'explosió de casos registrada en les últimes dates.