El Patronat de Turisme de la Costa Brava carrega contra el que considera "proteccionisme un pèl extrem" per part del govern de França. Ho fa en resposta a les recomanacions que l'Elisi ha fet als seus ciutadans de no viatjar a Espanya i Portugal. El president del Patronat de la Costa Brava-Girona, Miquel Noguer, lamenta l'actitud de l'executiu d'Emmanuel Macron i ha anunciat que faran una campanya amb ciutadans francesos per tal de promocionar la demarcació de Girona i la seguretat dels establiments. "França ja ens ho va fer l'any passat", ha etzibat Noguer. Des del patronat, però, confien en què aquest 2021 serà "un bon any" des d'un punt de vista turístic, si bé reconeixen que encara quedarà lluny del que va ser el 2019.