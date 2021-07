Els Bombers van rescatar dimarts un escalador ferit crític a Setcases després de caure d’uns deu metres d’altura al coll de la Coma de l’Orri, a la zona d’escalada de la Piràmide de la Canal d’Aigua. L’operatiu va requerir la participació de nombrosos efectius. El ferit va ser traslladat en estat crític a l’hospital Josep Trueta. Bombers destaca l’ajuda per part del company del ferit.

L’alerta la va donar justament el company a un quart de sis de la tarda. Primer el va baixar fins a una lleixa de mitja paret on el va deixar estable. Va continuar baixant fins a trobar un lloc que tingués cobertura.

El rescat era difícil, per la zona i per la boira. S’hi va desplaçar una dotació més del parc de Camprodon, una del GRAE d’Olot, de Cerdanyola i del parc de Banyoles.

Inicialment es preveia evacuar-lo en helicòpter, però va ser impossible per la boira. Els efectius dels Bombers van escalar fins on estava el ferit, el van estabilitzar i el van baixar en la llitera per la paret.

Un cop a terra, usant dos tipus de llitera, una d’elles amb rodes, va ser evacuat fins al pàrquing de la carretera de Vallter, a més de dues hores a peu del punt del rescat, on s’esperava una ambulància del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques). El ferit va ser traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat crític.

Els GRAE van destacar la mestria de l’escalador acompanyant de la víctima que amb les maniobres d’autosocors per col·locar el ferit en zona segura van ser de gran ajut als efectius de rescat. En aquest sentit recomana fermament tenir nocions d’aquestes tècniques abans d’emprendre aquesta mena d’activitats en el medi natural.