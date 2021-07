Vall de Núria va presentar ahir les activitats que ofereix aquesta temporada d’estiu.

Entre les principals activitats familiars destaca el passeig en el Telefèric Coma del Clot, que després de la seva renovació l’any passat, és un dels grans atractius de l’estiu. Enguany s’estrena la nova Ruta dels Ponts Històrics que permet la descoberta del patrimoni de la vall. I els més esportistes podran fer les ascensions als cims que envolten el Santuari.

A més, també es posa en marxa l’Observatori d’Ocells, situat al mirador del llac, un espai de divulgació on els visitants descobriran les diferents espècies que es troben a la vall. Creat conjuntament amb el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, permetrà l’observació d’aus autòctones com el voltor, el trencalòs, l’àliga daurada o el trencapinyes.

A banda, l’estació ofereix altres activitats com el Parc Lúdic, passeigs en barca o canoa a l’estany de Núria, ponis, rutes a cavall, entre altres.

També hi haurà l’exposició «90 anys història. El Cremallera de Núria». Aquesta mostra repassa la història d’aquest emblemàtic transport genuí, l’únic mitjà per accedir a l’estació de Vall de Núria, des dels seus inicis fins a dia d’avui.

Com a part de les actuacions per a la transformació digital de processos a l’estació, es manté el sistema de venda anticipada de bitllets per al Cremallera i el Telefèric Coma del Clot i de productes com el «Viatge a una Vall única, Vall de Núria», que va acompanyat del servei d’àudioguiatge en línia via app i gratuït.

Entre les actuacions més destacades en matèria de sostenibilitat i medi ambient, a Vall de Núria destaca al projecte «Gasoil zero’» que té com a objectiu erradicar emissions de CO₂ en el complex procedents de motors i altres ginys i convertir l’estació en un referent mediambiental. A més, des d’aquest any el Cremallera es mou amb energia d’origen solar.