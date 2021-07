«L’épidémie repart très fort en Catalogne, et explose en Cerdagne et à Gérone». A la pàgina web del diari de referència a Perpinyà, L’Indépendant, es podia llegir ahir aquest titular sobre la preocupació amb què des de la Catalunya Nord s’observa «l’explosió» de casos de coronavirus dels darrers en aquest costat de la frontera. I, després de molts temps on tothom ha après que el virus no entén de fronteres, perquè se les salta sense problemes, ara sorprèn la incidència de casos entre el sud i el nord de l’antiga duana de la Jonquera. Així, tant si es fa la comparació entre les comarques gironines i el Departament dels Pirineus Orientals com entre el conjunt de Catalunya i tota la regió d’Occitània, els contrastos són molt forts. Els 758 nous positius detectats en 24 hores a Girona fan disparar molt els índexs com, per exemple, el d’incidència per contagi per cada 100.000 habitants que a la regió sanitària gironina és de 315 mentre que en el cas dels Pirineus Orientals és tot just de 29. La dada que la Catalunya Nord tingui una desena part de la incidència acumulada que té Girona és el millor exemple per veure aquesta «línia divisòria» que sembla haver marcat la cinquena onada del coronavirus entre la península Ibèrica i la resta d’Europa amb Espanya i Portugal acaparant més de la meitat dels nous contagis del continent.