El sector turístic gironí va rebre ahir un cop molt dur. I aquest cop no va ser ni una nova restricció imposada per la Generalirat o pel govern de Madrid. Ni per una nova mesura proteccionista de Boris Johnson. La bufetada va arribar des de París. El Govern francès desaconsella als seus ciutadans que reservin vacances a Espanya i Portugal per l’explosió de contagis en aquests dos països, que estan entre les seves principals destinacions turístiques, i estudia aplicar mesures de restricció als viatges. «Els que encara no han reservat, evitin Portugal i Espanya en els seus destins», va assenyalar ahir la televisió France 2 el secretari d’Estat d’Assumptes Europeus, Clément Beaune, que va dir que «és un consell de prudència, una recomanació en la qual insisteixo». El dirigent francès va afegir que és «millor quedar-se a França o anar a altres països». De manera especial, Beaune va dir que estan preocupats «en particular» per la situació a Catalunya, «on els francesos es reuneixen fer anar de festa i per fer vacances» i va avisar que en els propers dies «reforçaran mesures» per evitar desplaçaments a països de risc.

Immediatament després que es conegués la postura francesa, el Patronat de Turisme de la Costa Brava va carregar contra el que considera «proteccionisme un pèl extrem» per part del govern de París. El seu president, Miquel Noguer, va lamentar l’actitud de l’executiu d’Emmanuel Macron i va anunciar que faran una campanya amb ciutadans francesos per tal de promocionar la demarcació de Girona i la seguretat dels establiments. «França ja ens ho va fer l’any passat», va etzibar Noguer. Des del patronat, però, confien en què aquest 2021 serà «un bon any» des d’un punt de vista turístic, si bé reconeixen que encara quedarà lluny del que va ser el 2019.

Amb aquestes paraules de Noguer, el sector turístic gironí va tornar a sortir al pas del «proteccionisme» francès. Si ja es va fer notar el malestar quan l’executiu de Macron va obligar a portar una PCR negativa per entrar al país, ara ha estat aquesta nova recomanació el que ha molestat al sector. En aquest sentit, el president del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, va recordar ahir que el ritme de vacunació és «molt bo» i va destacar «l’alt grau de seguretat» que ofereixen els establiments turístics de la demarcació de Girona, porta d’entrada del turisme francès a Catalunya.

Noguer va lamentar la decisió de l’executiu d’Emmanuel Macron considerant que hi ha un «proteccionisme un pèl extrem» per part del país gal. El president del patronat recorda que França «ja ho va fer l’any passat» i espera que afecti «el menys possible» en nombre de visitants. Tot i la decisió de l’Elisi, Noguer encara confia tenir una «bona» temporada d’estiu, si bé va deixar clar que caldrà veure com evoluciona i la resposta dels ciutadans francesos. Per això, des del Patronat de Turisme van anunciar una campanya per tal de promocionar el turisme francès a Catalunya que, com va apuntar Noguer, suposa el 50% del total. La campanya, a més, es farà amb visitants francesos que estiguin passant uns dies a la Costa Brava i que explicaran la seva experiència. L’objectiu, va dir el president del patronat, és mostrar la imatge de seguretat de les comarques gironines, especialment gràcies al nombre de vacunats que hi ha. «Per a nosaltres és molt important que hi hagi aquest turisme francès a casa nostra i per això seguirem promocionant-nos», va remarcar el també alcalde de Banyoles.

Decepció a Figueres

Una de les ciutats que rep més turistes de l’altra banda de la frontera és Figueres. Els comerciants de la capital del l’Alt Empordà consideren que el que fa França era «esperable» i diuen que «no deixa de sorprendre» que facin la recomanació a pocs dies de la festa nacional –el 14 de juliol- que sol anar acompanyada d’un èxode cap a Espanya de turistes francesos. «Tots els països volen retenir els seus turistes i França encara més. Nosaltres hem de seguir treballant perquè se sentin segurs i no tinguin dubtes en visitar-nos», va assenyalar ahir el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, en declaracions a l’agència ACN. El sector, però, reconeix que aquest estiu està funcionant «molt bé» des d’un punt de vista d’afluència de visitants. Carbó va remarcar que estan «molt esperançats» perquè tot s’acabi i es torni a les xifres del 2019, si bé celebra que aquest 2021 està anant «molt bé».

Fins ahir, abans de l’anunci del govern francès, les expectatives del Patronat de Turisme de la Costa Brava eren les d’un «bon estiu» malgrat la pandèmia. Ara, va reconèixer Noguer, caldrà «veure com evoluciona», però l’esperança està en que la campanya de vacunació avanci cada vegada més ràpid.

En una línia semblant a la del Patronat de Turisme, l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Treball té activades les seves oficines a l’exterior per destacar que Catalunya és una destinació segura i transmetre confiança als principals mercats emissors. L’entitat també maximitzarà els esforços en la promoció de la destinació al mercat domèstic i espanyol i, en el marc de l’estratègia «Catalunya reStart Europe», les oficines de promoció a l’exterior també estan fent accions per posicionar Catalunya com destinació competitiva. Des de mitjans de juny s’està realitzant una gira per les principals capitals europees per donar a conèixer el Grand Tour de Catalunya, un nou producte turístic per recórrer els principals atractius del territori en cinc trams.