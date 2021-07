Segons el darrer balanç del Departament de Salut, a la regió sanitària de Girona s'han registrat 784 nous contagis de Covid-19. El nombre total de positius ascendeix a 81.160.

Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.127 persones, dues més que en darrer balanç.

El risc de rebrot puja 119 punts, fins a 1.332.

La velocitat de contagi (Rt) baixa 21 centèsimes fins als 3,60 punts.

Pel que fa als centres sanitaris, actualment, hi ha 39 pacients ingressats, tres menys que en l'anterior balanç i a l'UCI es mantenen com ahir 7 pacients.

Municipis gironins amb el risc de rebrot més alt

Fins a set municipis superen els 1.000 punts de risc de rebrot a la regió sanitària de Girona: Puigcerdà (3.149), Sant Feliu de Guíxols (2.093), Girona (1.840), Lloret de Mar (1.505), Blanes (1.322), Banyoles (1.302) i Olot (1.115).

Cinquena onada

No s’ha de subestimar aquesta cinquena onada, ja que tot i que afecta majoritàriament a persones joves, algunes d’aquestes també acaben ingressades. A més, encara hi ha molta part de la població vulnerable que no té la pauta de vacunació completa i que tenen el risc de contagiar-se. De fet, darrerament ja s’ha notat un lleuger repunt d’hospitalitzats tant a Girona com a la resta de Catalunya i caldrà veure com evolucionen les UCIs.