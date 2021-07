Les residències de gent gran de Catalunya tenen actualment 19 usuaris i 113 treballadors positius de covid-19. Això representa un 0,04% dels residents i un 0,3% dels professionals. Els 113 positius entre els treballadors estan repartits entre 99 centres residencials i per això la directora general d’Autonomia Personal i Discapacitat, Montserrat Vilella, diu que no hi ha hagut «brots», sinó «casos» individuals, ja que s’han infectat en la seva vida privada i no s’han propagat per les residències. Els positius entre els treballadors s’han disparat en les últimes dues setmanes i Vilella diu que hi ha un percentatge de treballadors que no es vacuna perquè és personal de rotació.

Requisits per entrar

D’altra banda, les persones que vulguin visitar els seus familiars a les residències hauran d’acreditar la pauta completa de vacunació o fer-se un test d’antígens. Aquesta és una de les mesures que consta en un nou protocol que el Departament de Drets Socials, en coordinació amb el de Salut, ha enviat als centres residencials davant l’empitjorament de la pandèmia, i al qual ha tingut accés l’ACN. No serà necessari que es faci el test qui hagi passat la infecció en els darrers tres mesos. A més, es faran cribratges als professionals i, en concret, PCR a aquells no vacunats amb la pauta completa. Durant les properes setmanes i fins a la millora de la situació, es faran cribratges setmanals. La mascareta s’haurà de dur tant a l’interior com a l’exterior.

En el cas dels residents, hauran de posar-se la mascareta només si no poden respectar la distància d’1,5 metres i en les sortides del centre que facin. En aquest sentit, també es recomana que quan estiguin en interiors fora de la residència, els familiars i ells duguin una mascareta.