Tot i que fa setmanes que les persones de 60 a 69 anys poden vacunar-se de la segona dosi d’AstraZeneca, el procés d’immunització està avançant molt lentament en aquest col·lectiu. Concretament, segons el darrer balanç, un 60,9% de la població gironina de 60 a 65 anys i un 55,4% de la de 66 a 69 anys té la pauta completa. Tot i que el més recomanable és que almenys s’arribi al 70% per tenir més «tranquil·litat», diversos experts asseguren que tenint en compte la incidència de la variant delta, és necessari completar la pauta en tota la població com més aviat millor.

Aquesta franja té la peculiaritat que és l’única que ha de començar i acabar amb AstraZeneca, un tipus de vaccí que ha generat certa polèmica pel risc de trombosis entre persones més aviat joves i, d’altra banda, es caracteritza per la llarga durada entre la primera i la segona dosi. Segons la fitxa tècnica de la companyia farmacèutica, el marge ha de ser d’entre 10 i 12 setmanes, amb la darrera opció com a preferència. Malgrat tot, per poder finalitzar la pauta abans d’hora i evitar riscos entre població de més edat i, per tant, més vulnerable, des de Salut ja s’ha endarrerit el període fins a les vuit setmanes.

Paral·lelament, s’estan duent a terme campanyes de difusió perquè completin la vacunació des dels canals oficials de Salut i des dels centres d’atenció primària. Les persones d’aquesta franja d’edat que encara no s’hagin vacunat ho faran amb Pfizer, Moderna o Janssen. D’altra banda, aquelles persones de menys de 65 anys que ja han passat el virus i tinguin una dosi, ja no caldrà que en rebin cap més perquè ja tenen la pauta completa.

Nou protocol

Ahir Salut va dur a terme una roda de premsa d’actualització de la vacunació. El més destacat és que a partir d’ara es deixarà de fer proves PCR o TA a contactes estrets sense símptomes que no estiguin vacunats. Fa uns dies ja es va anunciar la mateixa mesura per a persones amb la pauta completa. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va argumentar que l’objectiu ara no és tant comptar casos, sinó «tallar la transmissió». En aquest sentit, va indicar que la mesura més efectiva és justament complir les quarantenes. La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, va explicar que cal descongestionar l’atenció primària. «Si et trobes bé queda’t a casa», va resumir.

Tant Cabezas com Craywinckel van insistir que s’està en una fase de «mitigació» i amb una transmissió comunitària important. A això se li suma que l’atenció primària està «fregant el col·lapse» i per això van insistir que cal preservar l’atenció presencial a qui realment ho necessita.

La secretària de Salut Pública va explicar que el creixement de casos és «molt brusc» entre els joves, especialment en les franges de 20 a 29 i de 10 a 19 anys. Va afegir però que hi ha també un «lleuger» increment a partir dels 50 anys. A hores d’ara, la variant delta suposa un 60% dels casos diagnosticats.

Positius entre sanitaris

Aquestes mesures pretenen evitar el col·lapse sanitari, on s’han registrat fins a 700 contagis. Aquest personal està majoritàriament vacunat i els casos són lleus però això no treu que aquestes persones han de fer un aïllament i no poden treballar.

En aquest sentit, Salut va demanar també seguir bé totes les mesures per tal de protegir els sanitaris. A més, va anunciar que està treballant en mesures «de més alta protecció» sobre el seu entorn familiar o de les seves bombolles sobre les quals informarà més endavant.

Cabezas va indicar que l’increment tan fort de casos sí s’està traduint en més hospitalitzats però seguint el mateix patró de menys afectació entre els vacunats. Tot i això, la secretària va dir que també hi ha gent jove ingressant als hospitals i a les UCIs, on la repercussió és «petita» però «a tenir en compte». Amb tot, la directora del CatSalut va afegir que continuen ingressant els majors de 40 anys i cal finalitzar-ne la vacunació.

Salut estudia que les farmàcies facin tests d’antígens

El Departament de Salut està estudiant que les farmàcies puguin ser punts per fer tests d’antígens. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Graywinckel, va explicar que Salut i les oficines de farmàcia treballen en un pla per tal que aquestes col·laborin en l’estratègia de testeig però no va avançar detalls. La doctora va explicar que Salut disposa d’entre 1,5 i 2 milions de tests ràpids que es podrien «facilitar» a les farmàcies. Es treballa encara sobre com portar-ho a la pràctica per garantir que el resultat del test es reporta al sistema sanitari i també a qui es dirigiria aquesta estratègia. En tot cas, Graywinckel va deixar clar que no es tracta d’anar a la farmàcia, comprar el test i fer-se’l un mateix. Malgrat tot, els farmacèutics fa temps que demanen poder vendre’n sense recepta i poder-ne practicar.