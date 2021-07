L’evolució dels indicadors de contagi i positius des del mes de març de l’any passat fins ara ve marcada per diverses «onades» que s’il·lustren clarament de forma gràfica. Primerament, hi va haver la del març i abril del 2020; seguidament, la de l’octubre i novembre; en tercer lloc, la de després de Nadal i, finalment, la de després de Setmana Santa d’enguany. Molta gent donava per fet que ja no hi hauria més onades gràcies al progrés de vacunació i l’arribada del bon clima, que propicia més activitats a l’exterior. Sí que és cert que el cap de l’UCI de l’hospital Trueta i Santa Caterina la va vaticinar a principis de juny, tal com va recollir aquest diari, però alguns usuaris el van replicar de forma incrèdula. Al final, però, s’ha complert la previsió.

En aquesta darrera setmana, probablement s’acabarà registrant el nombre més elevat de casos en tota la pandèmia, xifra equiparable només a la primera setmana de novembre de l’any passat, en què es van batre tots els rècords. Prova d’això, és que el risc de rebrot ahir ja va registrar l’índex més elevat de tota la crisi sanitària, amb 1.213 punts. Aquest indicador permet valorar el creixement d’una epidèmia i mesura els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies. A més, també sobta la rapidesa amb la qual ha anat creixent en molt pocs dies i constata que també és l’ascens més brusc en tots aquests setze mesos de pandèmia.

Alguns experts consideren que no ens podem basar en aquest paràmetre per avaluar la gravetat de la situació, com tampoc en el nombre de casos , ja que a diferència d’abans no repercuteixen en un augment d’hospitalitzats destacat i, de retruc, en mortalitat. De fet, si ens baséssim en la pressió hospitalària, la proporció de les onades seria molt diferent de la il·lustrada en el risc de rebrot o incidència acumulada. La més elevada seria la primera, seguida de la tercera.

Riscos a tenir en compte

Malgrat tot, no s’ha de subestimar aquesta cinquena onada, ja que tot i que afecta majoritàriament a persones joves, algunes d’aquestes també acaben ingressades. A més, encara hi ha molta part de la població vulnerable que no té la pauta de vacunació completa i que tenen el risc de contagiar-se. De fet, darrerament ja s’ha notat un lleuger repunt d’hospitalitzats tant a Girona com a la resta de Catalunya i caldrà veure com evolucionen les UCIs.

Paral·lelament, la campanya de vacunació segueix avançant a bon ritme. Ahir es van posar 2.297 primeres dosis i 11.801 de segones. Finalment, es va produir una defunció per coronavirus després de dies sense registrar-ne cap.

Aragonès demana mantenir l’ús de la mascareta

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer una crida a la «responsabilitat» i a seguir aplicant mesures de prevenció després que els darrers dies hagin augmentat molt els casos positius de covid-19, especialment entre la població no vacunada i amb la pauta completa. En un vídeo distribuït a les xarxes i una piulada, Aragonès va assegurar que «cal responsabilitat i seguir, com sempre, mesures de prevenció: distància, mans, mascareta; juntament amb tots els protocols». «Per responsabilitat cal seguir utilitzant la mascareta i respectar les quarantenes».