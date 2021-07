L’Euroregió Pirineus Mediterrània, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’Eurecat i el Catalan Water Partnership (CWP, amb seu a Girona) van celebrar dimarts la primera reunió amb ajuntaments, operadors de la demanda d’aigua i altres entitats per a presentar el projecte europeu Life Wat’Savereuse, destinat a fomentar l’estalvi i la reutilització de l’aigua en el sector turístic.

Aquest projecte, dirigit per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, compta amb la participació d’ajuntaments costaners gironins, com Tossa, Llançà i Lloret de Mar. Tindrà una durada de 3 anys (2020-2023) i un pressupost d’1,5 milions d’euros.

La trobada, feta per via telemàtica, va comptar també amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. Se’ls hi va explicar a tots els participants el projecte i la necessitat de fomentar l’estalvi i la reutilització per a usos turístics.

Precisament en aquest projecte un dels objectius és aconseguir la implicació i la col·laboració (no econòmica) d’un mínim de cinc municipis turístics de cadascuna de les regions participants (Catalunya, Balears i Occitània) per col·laborar en la difusió -a partir del 2022- de les campanyes de sensibilització a favor de l’estalvi d’aigua entre els diferents sectors (turistes/comunitats locals/operadors del sector turístic i del sector de l’aigua, i autoritats locals). Tenint en compte els efectes de la pandèmia, el projecte pretén ser un motor per a la reactivació econòmica i fomentar un nou model basat en el consum sostenible d’aigua.

L’objectiu de la reunió amb els ajuntaments i entitats regionals va servir, precisament, per establir una comunicació bidireccional continuada per compartir els objectius, l’estratègia de comunicació, les accions i els avenços del projecte. També es van analitzar propostes de mesures i incentius per millorar la gestió de l’aigua i promoure la reutilització i l’eficiència en el consum d’aigua.

Cal tenir en compte que el projecte Wat’SaveReuse preveu la implementació d’un mínim de cinc solucions o alternatives tecnològiques o de bones pràctiques per a la reutilització d’aigua.

L’estalvi, la millor mesura

Catalunya està condicionada pel clima mediterrani. En els últims 20 anys s’han viscut cinc períodes de sequera, que s’han pogut superar gràcies a la disponibilitat de recursos no convencionals (dessalinització i aigua regenerada). L’estalvi d’aigua entre la ciutadania està clarament consolidat des de 2008 i amb la participació catalana en el projecte Wat’Savereuse es pretén que el turisme sigui conscient de la necessitat de fer un consum responsable d’aigua i recórrer a tecnologies com la reutilització per a usos que no requereixin l’aigua potable.

Es tracta d’un projecte internacional i interregional, està finançat pel programa LIFE de la UE i liderat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània. La iniciativa reuneix 1,5 milions d’euros de fons europeus i representa el primer projecte de comunicació LIFE de l’entitat. Es preveu que les tasques s’allarguin fins a l’octubre del 2023.