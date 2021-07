El temporal Gloria i la pandèmia de la covid-19 han estat els principals eixos que han marcat els dos primers anys del mandat de Junts i ERC a la Diputació de Girona. I la distribució dels parcs d’energies renovables i dels fons europeus Next Generation seran, sense dubte, dos dels principals reptes als quals s’hauran d’enfrontar en el que queda de mandat. «Som conscients que energies netes i alternatives n’hem de tenir, ja que no arribem a tot el que tenim atorgat que els correspon, però haurem de fer-ho amb el consens del territori. No es pot fer a través de la imposició», va assenyalar el president, Miquel Noguer (Junts).

Noguer i el vicepresident de l’organisme, Pau Presas (ERC), van comparèixer ahir conjuntament per fer una valoració dels dos primers anys de mandat. Noguer va destacar que ha estat un període molt positiu per a l’ens i va subratllar la bona sintonia amb els diferents grups, però va recordar que totes les previsions que havien fet l’any 2019 havien quedat de seguida obsoletes per l’arribada del temporal Gloria, el gener de 2020, que va comportar nombrosos danys materials, i la pandèmia de la covid-19, que va obligar la Diputació a destinar tots els seus esforços a comprar material de protecció (com gels o mascaretes) i impulsar programes de recuperació econòmica, entre altres.

De cara al futur, Noguer va destacar que «l’Agenda 2030 és el marc idoni per a la recuperació social i econòmica» de les comarques gironines. En aquest sentit, va destacar que entre les prioritats hi ha fer arribar la fibra òptica «a tots els racons de la demarcació», seguir contribuint al desenvolupament econòmic, apostar per la transparència o millorar l’accés a l’habitatge. «Em sento orgullós de la feina feta i de com hem estat capaços de portar-la a terme», va assenyalar.

Tot i això, a Noguer no se li escapa que un del grans reptes a les comarques gironines és la distribució dels parcs eòlics i fotovoltaics, que ja han generat queixes arreu del territori. «Nosaltres som conscients que d’energia neta en falta, i que aquest dèficit l’haurem de corregir, però no a qualsevol preu ni de qualsevol manera. Hi ha d’haver un consens amb el territori», va indicar. «Deures per fer en tenim, en som conscients. Ara bé, el que no pot ser és que es decideixi des d’un despatx com i de quina manera situem aquests parcs eòlics», va afegir.

De la seva banda, Presas va explicar que des de la Diputació ja estan treballant en els projectes que es podran beneficiar dels fons europeus Next Generation, que, segons va indicar, «han de servir per dinamitzar l’activitat econòmica des d’una perspectiva social i sostenible». Per això, va dir que s’estan preparant projectes ambientals, agroalimentaris, industrials, de telecomunicacions i de recerca, entre altres.