Diverses platges de les comarques gironines tenen a la seva disposició des d’aquest estiu un nou dispositiu de rescat que permet agilitzar el temps de resposta dels socorristes en casos d’ofegament. Es tracta d’una boia autoinflable més lleugera que els dispositius tradicionals i que els vigilants poden dur incorporada i lligada a la cintura. El sistema l’han ideat uns socorristes experts i el Centre d’Innovació i Desenvolupament de la UdG, amb el suport tècnic i econòmic de Dipsalut. De moment, està disponible a les platges de Begur, Calonge, Sant Antoni, Cadaqués, l’Escala, Lloret i Tossa i l’estany de Banyoles, però ja s’ha ofert a tots els ajuntaments del litoral perquè l’incorporin.

«Aquests 30 segons són bàsics i poden suposar la diferència entre la vida i la mort», assegura un dels inventors del projecte i socorrista, Bartomeu Casellas. Això és precisament el que permet el nou dispositiu: reduir el temps de resposta, a banda del pes que suporten els socorristes a l’hora de fer rescats i la possibilitat de poder fer altres actuacions amb l’aparell incorporat.

Nedar sense carregar pes

L’han ideat un equip de socorristes, en Bartomeu i l’Anna Cervià, juntament amb el Centre d’Innovació i Desenvolupament de la UdG i el suport de Dipsalut. Es tracta d’una boia que està pensada perquè els socorristes portin plegada i desinflada lligada a la cintura. Així, poden nedar fins al punt on hi ha la víctima sense pesos innecessaris i de la manera més ràpida possible.

Un cop a lloc, el dispositiu Quick Rescue es desplega només estirant una corda i permet fer rescats de tot tipus, també aquells en què la víctima està inconscient. «Ens permet un rescat pràcticament universal», assegura Casellas, que afegeix que el dispositiu permet fer un pas més per aconseguir l’objectiu de «zero ofegaments». I és que, segons diu, feia més de 100 anys que els dispositius de rescat no havien «evolucionat». «Ara, gràcies al suport de Dipsalut hem aconseguit tenir un material molt evolucionat», afegeix.