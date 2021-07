El Regne Unit suprimirà l’obligatorietat de guardar quarantena a la tornada a Anglaterra de països de la llista taronja de risc per la Covid, com Espanya, per a persones completament vacunades contra la malaltia a partir del 19 de juliol, segons va confirmar ahir el ministre de Transport, Grant Shapps.

«Puc confirmar que, des del 19 de juliol, els residents al Regne Unit que estiguin completament vacunats no hauran d’autoaïllar-se quan tornin a Anglaterra», va assenyalar, abans de destacar que, «en essència», la nova norma significa que, per als viatgers completament vacunats, els requisits són els mateixos tant per a països de la llista verda com la taronja, on també figuren països com Grècia, França o Itàlia. Shapps va detallar que els viatgers amb la pauta completa estaran exempts de guardar la quarantena de deu dies obligatòria, però hauran de sotmetre’s a una PCR el segon dia que tornin a ser al país.