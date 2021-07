Les seccions penals de l’Audiència de Girona han suspès tres judicis en només una setmana. El dilluns la secció quarta va fer marxa enrere en la celebració d’un judici sobre un presumpte cas d’estafa que es remunta a 2004 perquè un dels acusats ha «desaparegut del mapa». En el d’ahir, un cas d’abús sexual, la víctima va negar-se a declarar i finalment el tribunal de la secció tercera va acordar posposar el judici, això sí, alertant que com a mínim s’haurà d’assenyalar per l’any vinent perquè no hi ha dates lliures.

Els fets que s’havien de jutjar ahir van tenir lloc el 28 de gener de 2020 a Girona, al domicili de l’acusat, que era la parella de la mare de la víctima. Segons la fiscalia, l’acusat va entrar en una habitació mentre la víctima estava al llit i es va estirar al seu costat. Llavors, va començar a abraçar-la i va abusar sexualment d’ella.

Tot i que amb retard, el judici va iniciar-se amb la declaració de l’acusat, que va admetre que aquell dia s’havia estirat amb ella i que l’havia abraçat. Amb tot, va negar que li hagués fet tocaments i que l’hagués penetrat. Llavors, quan va arribar el torn de la víctima, aquesta va alertar que «em van dir que no hauria de tornar a declarar», i va manifestar que recordar el que va viure suposa que li vinguin atacs d’ansietat i nervis.

Per això, va dir que «tot el que he dit fins ara és cert, però no vull tornar-ho a repetir».

«La prova que val és la del judici»

El president del tribunal li va recordar que «la prova que val és la del judici», i que no es pot utilitzar la seva declaració judicial perquè es va fer sense presència de l’acusat. A més, la van advertir que podia incórrer en un delicte si es negava a declarar.

Finalment, després de retirar-se a deliberar, el tribunal va decidir cridar als metges forenses perquè fessin una valoració sobre l’estat de la víctima. Els metges van valorar que no estava en condicions de declarar perquè mostrava un grau molt elevat d’ansietat.

La fiscal va demanar que es reproduís la declaració de la víctima al jutjat d’instrucció, i que alternativament se suspengués el judici.

Davant la negativa del tribunal d’optar per aquesta via i després d’una nova deliberació, finalment es va acordar la suspensió.

L’acusat s’enfronta a 11 anys de presó per un delicte d’abús sexual amb penetració a menor de 13 anys.

D’altra banda, el dijous s’havia de celebrar un judici contra cinc acusats de vendre marihuana a través d’una associació a Siurana, pels quals demanen fins a 5 anys i mig de presó.