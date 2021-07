La Junta Permanent de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ha demanat implicar tot el sistema sanitari en la detecció de la covid-19: mútues laborals, serveis de salut laboral, farmàcies comunitàries i aquelles organitzacions públiques o privades que puguin gestionar cribratges.

«Ens cal amb urgència descongestionar l’extrema saturació dels centres d’atenció primària per recuperar l’atenció a la patologia crònica i de debut de malalties infradiagnosticades en aquest període», ha avisat l’entitat. Després que Salut anunciés que deixaria de fer proves als contactes sense símptomes, la CAMFiC demana complir estrictament les quarantenes.

«Les variants segueixen aquí»

També ha aprofitat per agrair l’esforç i la responsabilitat de la ciutadania, les empreses i les organitzacions durant tota la pandèmia, però d’altra banda ha constatat que les actuals xifres d’incidència «explosiva» no s’han vist mai fins ara, amb un increment de les hospitalitzacions i també de la «incertesa» per l’aparició de les noves variants. «És moment de no oblidar que aquestes variants segueixen entre nosaltres», ha conclòs.