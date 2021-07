Bére Jans i Lara Kenis són dos joves belgues de 17 i 18 anys que van arribar a Lloret de Mar el cap de setmana passat. Van contractar el viatge amb el turoperador Jongerentravel i tenien previst quedar-s’hi fins dissabte però dijous a la tarda enfilaven amb les seves maletes pel passeig marítim per anar a buscar l’autocar per tornar a casa. Són dos dels joves afectats per la decisió dels operadors turístics de repatriar tots els grups de joves allotjats a la Costa Brava i el Maresme per l’increment de casos de covid-19

Jans i Kenis explicaven que durant aquests dies hi ha hagut diversos casos de covid al seu grup. Parlen d’entre sis o set positius en un grup d’una dotzena de persones. «Ens estan fent tornar a tots, de totes les organitzacions», detallava Lara. Es mostraven tristos per la tornada precipitada a casa, tot i que asseguraven que als locals no s’adopten prou mesures de seguretat. «Els bars estan plens i això és molt perillós», afirmava Bére.

Els dos joves, juntament amb una trentena més, van agafar el bus organitzat per l’operador turístic Jongerentravel, per arribar ahir Bèlgica sense fer cap parada en tot el trajecte. Aquest no és l’únic bus que va traslladar joves turistes de nou cap al seu país d’origen. Han marxat tant els que han donat positiu com els negatius dels diferents grups de belgues repartits entre la Costa Brava i el Maresme. El primer a anunciar la repatriació va ser operador turístic belga Summer Bash, que organitza viatges juvenils. Ho va fer després d’anunciar que havia detectat 15 positius de covid-19. La xifra, però, no coincideix ni amb la facilitada per la parella de nois belgues ni tampoc per l’operador Jongerentravel, que assegura que entre el seu grup només hi hauria tres positius.

El ball de xifres sobre els casos detectats de covid-19 continua quan es parla amb els empresaris del sector. Des del Gremi d’Hostaleria de Lloret de Mar tenen constància que hi ha hagut contagis entre grups de joves belgues que han arribat aquí de la mà d’un operador turístic. S’estaven a Lloret de Mar i també en poblacions del Maresme (com Malgrat i Calella).

El president del gremi, Enric Dotras, explicava però que dels 300 joves que mou arreu de Catalunya, aquest turoperador tan sols en tenia quinze allotjats en un hotel de Lloret. I que sis d’ells han donat positiu per coronavirus. «A partir d’aquí, el govern belga i l’agència han decidit traslladar-los a tots de retorn a Bèlgica, tant als que han donat negatiu com als positius», va concretar Dotras. El president del gremi també va explicar que, en el cas dels joves infectats, s’han seguit tots els protocols pertinents: «S’han quedat confinats a les habitacions, en espera que se’ls traslladés a un hotel refugi o, en aquest cas, se’ls repatriï».