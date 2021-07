El creixement de contagis entre els joves ha repercutit en la transmissió de la covid-19 a totes les franges d’edat. Malgrat tot, n’hi ha algunes de més vulnerables que d’altres perquè encara no tenen la pauta completa de vacunació i són d’edat més avançada. Això suposa que puguin patir més complicacions si es contagien de coronavirus. Concretament, la incidència del virus entre la població gironina d’entre 50 i 69 anys s’ha multiplicat per quatre en només una setmana, la majoria entre no vacunats o que encara no han rebut la segona dosi i no estan immunitzats del tot, segons el departament de Salut.

De fet, del 25 al 30 de juny només hi havia 53 casos detectats en aquesta franja d’edat i, en canvi, del 2 al 8 de juliol ja n’hi ha 197. Tot i que el creixement és més accentuat entre la població de 50 a 59 anys, tenint en compte que van començar a vacunar-se més tard, cal tenir present que completar la pauta vacunal és «primordial» des del Departament de Salut.

En el cas del col·lectiu de 60 a 69 anys que ja han rebut la primera dosi d’AstraZeneca poden completar la pauta al cap de vuit setmanes.