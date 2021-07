Menys d’una setmana després de l’inici de la vacunació entre els joves de menys de 30 anys, el primer vaccí ja ha arribat a gairebé el 10% de la població d’entre 20 i 29 anys. D’altra banda, el ritme és una mica més lent entre els joves de 16 a 19 anys, on el percentatge és del 5,7%.

La vacunació del col·lectiu més jove és un dels principals objectius de Salut ara mateix, ja que la majoria de positius s’estan produint en aquesta franja d’edat. Tot i així, encara és més prioritari finalitzar la pauta de vacunació entre persones de més edat, que són els més vulnerables si es contagien.

De fet, el nombre de positius diaris segueix creixent sense aturador. Ahir Salut en va notificar 784, la xifra més alta d’aquesta cinquena onada, de moment. A més, una dada preocupant és que es van produir dues morts després de dies sense haver-n’hi cap o una com a màxim. La bona notícia, a part del progrés de vacunació, és que ahir el nombre d’hospitalitzats va baixar després de dies a l’alça. El total va baixar del llindar de 40 i n’hi havia 39. Malgrat tot, la majoria de centres sanitaris estan prenent mesures, de nou, i limiten les visites a pacients que no tenen coronavirus per tal de reduir la possibilitat de contagi. Aquest és el cas dels hospitals de Blanes i Calella, de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que minvaran des d’avui l’horari de visites als pacients ingressats. Arran de l’augment de casos de covid-19 registrat arreu, els centres només permetran l’entrada d’un acompanyant durant la franja de 13 a 14 h i de 19 a 20 h, i es recomana que sigui sempre la mateixa persona. També és demana que, sempre i quan sigui possible, els visitants estiguin vacunats.

Respecte a la resta de dades d’ahir, el risc de rebrot va seguir creixent fins als 1.332 punts però en canvi la transmissió del contagi (Rt), va baixar per primera vegada després de dies a l’alça.

Balanç negatiu a l’Alt Empordà

D’altra banda, ahir la Fundació Salut Empordà va publicar un informe de balanç de la pandèmia des del gener fins al maig d’enguany a l’Alt Empordà. Segons les dades analitzades per INDIKA, Pol de Salut i Social de l’Alt Empordà, de la Fundació Salut Empordà, de gener a maig d’enguany, la comarca de l’Alt Empordà ha registrat unes taxes de casos i defuncions per la covid-19 superiors a les de Catalunya. Pel que fa als ingressos hospitalaris provocats pel coronavirus, la taxa no només és més alta que la catalana, sinó que també supera la del conjunt de la demarcació de Girona.

A l’hora d’analitzar les dades, cal tenir compte que, a 15 de juny, la cobertura vacunal a l’Alt Empordà era de les més baixes de Catalunya per diversos motius, com són el gran volum de segones residències, l’alt índex d’immigració, etc. Així, un 39,2 % de la població altempordanesa tenia una dosi i un 22,5 %, la pauta completa; mentre que a Catalunya les xifres eren de 53,9 % i 33,1 %, respectivament. A més, s’ha de valorar que, a inici d’any, hi va haver un brot just després de les vacances de Nadal.