Brilla un sol fort de juliol i centenars de joves fan cua al llarg del Parc de la Devesa de Girona. No fa ni deu dies que Salut anunciava que obria la vacunació de persones de 16 a 29 anys i que els joves responien de manera massiva, demanant cita a través de la pàgina web. Aquesta setmana, molts joves reben la seva primera dosi -Moderna o Pfizer, segons el dia- al Palau Firal, un dels punts de vacunació massiu de referència a la regió sanitària de Girona.

A la cua, nervis i il·lusió es palpen a parts iguals, per una vacuna que «ja ens tocava». «Tinc moltes ganes que me la posin perquè vull que aquesta situació s’acabi» explica Aina Vim mentre s’espera a la cua. Una sensació que comparteix amb Anna Riera, «m’ha fet molta il·lusió. Millor que un examen aprovat!». Molts d’ells veuen la vacuna com la solució, «el principi del final» com diu Fernando. L’augment de casos positius i la pujada del ritme de contagi a la ciutat, els ha fet patir i els ha portat a extremar les mesures sanitàries. Pau explica que s’ha reunit «amb amics en grups reduïts» i Maria Amorós va optar per quedar-se uns dies a casa i assegurar-se la vacuna. «Tinc molts amics confinats. Si no em moc de casa, millor» assenyala.

Tot plegat amb una sensació de sorpresa davant la rapidesa de la vacunació. «Creia que tardaríem molt més, que ens començarien a vacunar a principis de 2022» assegura Paloma, «però si podem tornar a com estàvem abans més de pressa, millor» s’afanya a afegir. «Ens van avisar d’un dia per l’altre que demanéssim cita» diu l’Aina, «i no em crec que ja estiguem aquí fent cua».

Les notícies protagonitzades per joves els indignen i asseguren que «se’ns ha criminalitzat». «Crec que se’ns ha posat tota la responsabilitat dels contagis quan no érem els únics que ens saltàvem les normes» sentencia Estela. ♫«Com que la nostra franja ha sigut l’última en rebre la vacuna, és normal que ara sigui el sector amb més contagis», afegeix Fernando. Maria ho té clar: «la pandèmia i els seus efectes són responsabilitat de tots».