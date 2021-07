El PSC ha presentat una proposta de resolució al Parlament perquè edificis abandonats o a mig construir que es troben enmig de municipis turístics gironins -com el hotels Freu i Miramar de l’Estartit, o l’Aparthotel Brava Park de Lloret- puguin ser destinats a usos socials o turístics.

«Les dues darreres crisis mundials, la de 2008 i la de 2020, han provocat que en molts pobles i ciutats turístiques de les nostres comarques hagin quedat moltes construccions abandonades, per finalitzar o sense ús», explica el diputat gironí Òscar Aparicio. Molts d’aquests edificis, afegeix, es troben a primera línia de mar «i desllueixen els passeigs marítims i els centres històrics, afectant la imatge dels cors de ciutats i pobles que són pols d’atracció del turisme». Posant com a exemple els antics hotels Miramar i Freu, al mig del passeig marítim de l’Estartit, i de l’Aparthotel Brava Park, un edifici sense acabar i en ruïnes a Llore de Mar, indica que «tots fa anys que es troben tancats i en plena decadència».

Aparicio subratlla, però, que els ajuntaments no disposen de les eines ni el pressupost per reconduir la situació. Per això, el PSC considera «imprescindible» que la Generalitat elabori un pla per als usos futurs, siguin turístics o socials, de cadascun d’aquests immobles, i que s’obri una convocatòria pública per finançar l’adequació dels immobles a la normativa i destinar-los a usos socials o turístics.