El festival Cruïlla va detectar la nit de divendres -la segona del festival- un total de 89 casos positius de Covid-19 a les portes del recinte, en un espai habilitat on es van fer més de 19.000 tests d’antígens, segons les xifres que ofereixen els organitzadors. Això suposa una taxa aproximada de 468 casos per cada 100.000 persones. La nit anterior va acabar amb la detecció de 126 positius entre els més de 15.000 espectadors que hi van assistir.

Esdeveniments com el Cruïlla no s’haurien de celebrar en una situació epidemiològica com l’actual, segons opina la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron, Magda Campins, perquè es donen situacions en què no es compleixen les mesures, encara que es facin test d’antígens i es digui mascareta.

De la mateixa manera, en declaracions a Catalunya Ràdio, la doctora Campins va reconèixer que hi ha mesures «difícils» d’aplicar, com el toc de queda, però va admetre que serien les següents mesures que caldria aplicar «si es comencen a tenir molts més ingressos i es posés en perill el sistema hospitalari».