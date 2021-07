A partir del mes de juny tanquen les escoles i els casals d’estiu s’omplen d’infants i joves. Enguany, la Direcció General de Joventut ha registrat 710 activitats que acolliran 33.990 nens i nenes de les comarques gironines. Les activitats es repartiran en casals de vacances (63%), colònies (19%), acampades (13%), rutes (4%) i camps de treball (1%). El gel desinfectant i els grups reduïts que es van establir durant les dinàmiques d’aquestes activitats l’any passat hi hauran de tornar a ser, però amb unes mesures més relaxades.

En l’àmbit català, ara com ara s’han notificat 3.938 activitats per aquest estiu, que implicaran un total de 182.227 participants, 24.025 com a personal dirigent i 2.204 com a personal de suport. Les inscripcions d’algunes activitats encara estan obertes, de manera que es preveu que els nombres creixin en les setmanes vinents. Segons Joventut, les xifres de juny a setembre seran similars a la participació de l’estiu del 2019, en què hi van participar 235.762 nois i noies, acompanyats per 36.480 dirigents i monitors i es van organitzar 6.564 activitats arreu del país.

Algunes entitats han notat l’increment d’inscripcions respecte l’any passat, marcat per la incertesa i la por d’un desconfinament molt recent. És el cas de la Fundació Esplai Girona, que enguany organitza unes 76 activitats que acolliran uns 5.000 infants. Consol Duran, responsable dels centres d’esplai, explica que un dels factors que determinen aquest augment és que des de la Fundació aquest any organitzen més activitats de diferents pobles. D’altra banda, també apunta que «la crisi econòmica havia generat un descens en els darrers anys, ja que la falta de feina feia que algunes famílies haguessin deixat d’enviar els seus fills a colònies o casals» i assegura que ara, que s’ha recuperat el nivell de feina, «hi ha més famílies que tornen a apostar per dur els seus infants a colònies i casals».

La tendència positiva també l’han notat als Matins d’Art, una activitat de formació artística que s’organitza a Cassà i Llagostera per Cocu Associació Cultural. Eva Motas, presidenta de l’associació, explica que s’hi han apuntat més nens i nenes que l’any passat i afegeix que enguany han arribat «gairebé a la participació habitual». Motas certifica que «els pares i les mares cada vegada estan més relaxats» davant de la nova normalitat; una sensació que també tenen als campus i colònies Innova’t. Ferran Viñas, el coordinador pedagògic, declara que «l’any passat, molts pares i mares preguntaven per les mesures higièniques que aplicaríem durant l’estada» mentre que aquest any, «ja no hi ha tanta por».

Incertesa pels contagis

L’increment dels contagis dels últims dies a les comarques gironines els ha agafat per sorpresa. Eva Motas, dels Matins d’Art, explica que a la seva acadèmia no han tingut positius, només un formador confinat per contacte estret que finalment va sortir negatiu. «Estem tenint sort, i espero que així segueixi» assegura. Dani Martin, director d’Innova’t, determina que no han tingut casos positius, però sí «que hi ha nens i nenes que haurien de començar els campus la setmana que ve i no ho podran fer» i que «s’incorporaran a mitja setmana, quan hagin acabat la quarantena». També manifesta que el protocol per la incorporació de les persones que han passat la Covid recentment és «poc clar» i esperen que Salut en doni més detalls aviat.

Mesures més laxes

De fet, els protocols per a les activitats d’estiu van ser aprovades pel Procicat el 3 de maig, substituint els anteriors protocols que fixaven les mesures de l’estiu passat. Algunes normes s’han mantingut, com la preferència de fer activitats a l’aire lliure i que cada monitor s’encarregui d’un sol grup. D’altres, però, s’han relaxat: s’han ampliat els grups de convivència (pels casals amb un màxim de 24 participants i per les colònies i campaments, un màxim de 30) i s’ha eliminat la disposició en ziga-zaga en els àpats amb participants del mateix grup.

També s’ha mantingut la figura de responsable de prevenció i higiene. De fet, aquest juny 5.025 monitors i directors han fet la formació organitzada per Salut Pública i Joventut que acrediten com a responsable de prevenció i higiene per a les activitats de lleure i se sumen als gairebé 18.000 monitors que van fer la formació l’any passat.

Eva Motas, dels Matins d’Art, assegura que la Covid i les mesures sanitàries han obligat a canviar el funcionament de la seva formació artística. «La nostra activitat es basa en la barreja de disciplines artístiques, perquè els nens i nenes de 3 a 14 anys les puguin provar totes i escollir-ne una per l’any vinent». Abans, els infants podien passar per diferents disciplines per dia, en canvi ara només poden treballar amb un professor. A més, manifesta que temps enrere feien projectes comunitaris, on s’ajuntaven grups de diferents edats i que ja fa dos anys que no ho poden fer. «Era més bonic quan ho podíem fer tots junts», explica Motas.

Paula Vilagran Carpio, membre de la Junta de la Coordinadora de Lleure, la federació que aglutina totes les entitats de lleure del Pla de l’Estany i que organitza casals i colònies, explica que encaren l’estiu amb moltes ganes perquè «tot apunta que serà un estiu més semblant als que havíem viscut fins abans de la Covid». Assegura que durant les seves activitats apliquen els protocols que vénen dictats des de Salut i apunta que pels campaments i colònies estan lluitant per aconseguir testos d’antígens per estar més segurs, tant pels nens i nenes com pels monitors i monitores que els acompanyen.

Uns protocols que moltes vegades suposen un encariment de l’activitat. Ferran Viñas explica que als campus d’Innova, on els infants i joves treballen amb robots, han hagut de fer una forta inversió en material per tal de poder complir amb les ràtios. Això sí, han mantingut el preu del campus, perquè «cap nen ni nena es perdi l’activitat».

Lleure, malgrat tot

Tot per garantir que el lleure sigui un espai segur i lliure de Covid. Helena Teixidor, monitora de Tothom a Escena, a Corçà, explica que, tot i les mesures, «hi ha moments que penses que potser t’estàs exposant massa». Afegeix que «al mateix temps, no t’hi pares a pensar gaire, perquè en un casal passen moltes coses en el mateix moment». Per damunt d’això, determina la importància d’organitzar casals d’estiu pel seu caràcter social i educatiu. «El lleure és una altra forma d’ensenyar, s’aprenen molts aspectes de la vida que no es poden experimentar a l’escola», indica. Apunta que a través del lleure es fomenten valors com el treball en equip, la cohesió de grup, la inclusió i el contacte amb la natura.

Una idea que comparteix Vilagran Carpio de la Coordinadora de Lleure del Pla de l’Estany. «Pensem que és molt important fer casals i colònies perquè és una manera de viure l’estiu i un estil de vida». S’afanya a afegir que creu que en aquestes èpoques «no gaire normals» actuen com una «via d’escapament pels nens i nenes, perquè se sentin còmodes en el moment i que no percebin que estan vivint en una pandèmia constant».