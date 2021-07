Negres perspectives per al col·lectiu de taxistes que treballa a l’aeroport de Girona, ja que, per segon any consecutiu, s’estan veient seriosament perjudicats per l’escàs nombre de vols que aterren a Vilobí d’Onyar. En aquests moments, el col·lectiu està format per vint-i-un taxistes, dels quals en treballen set cada dia. «Això vol dir que treballem un dia i en fem dos de festa», lamenta el president del col·lectiu, Josep Maria Carreras, que tem que les noves restriccions que estan imposant els països europeus encara facin decaure més el nombre de viatgers.

«No ve pràcticament ningú. Els pocs vols anglesos que arriben van pràcticament buits, i fins ara els belgues i holandesos semblava que anaven bé, però ara, amb els seus governs aconsellant que no vinguin, no sabem què passarà. Potser en una setmana o quinze dies els vols vindran de buit o directament es cancel·laran», assenyala Carreras.

Malgrat que l’escassetat d’autobusos fa que la majoria de turistes que arriben a Vilobí optin per agafar un taxi -a no ser que algú els porti o els vagi a recollir en cotxe particular-, el nombre de viatgers que arriba és totalment insuficient perquè hi hagi feina per a tothom. El problema, reitera Carreras, és la falta d’avions. «La mitjana, al juliol, és de sis o set avions cada dia, però clar, això vol dir que alguns dies potser només n’hi ha tres. I és clar, no hi ha prou viatgers com per a fer negoci. No cobrim pràcticament ni les despeses», explica.

A més, les perspectives per a aquesta temporada d’estiu, que havien començat moderadament optimistes, estan empitjorant ràpidament arran de l’explosió descontrolada de casos de Covid i les recomanacions de diversos països europeus de no viatjar a Espanya. «Estàvem esperançats perquè pensàvem que durant els mesos de juliol, agost, setembre, octubre i fins i tot novembre podríem anar recuperant cada dia una mica més», lamenta Carreras. Però, amb els indicadors de la pandèmia un altre cop disparats, «comptem que això se’ns acabarà molt ràpid», indica.

Una situació «complicada»

El problema és que un segon «estiu negre» se sumaria ja a un hivern durant el qual no hi ha hagut vols i un estiu, el de 2020, que també va registrar un volum de passatgers molt inferiors al que és habitual a causa de la pandèmia. Es tracta, doncs, de dos anys molt difícils. I com es pot sostenir aquesta situació en el temps? «És complicat», admet Carreras. Estan en contacte amb la direcció de l’aeroport, «però ells també estan expectants a veure com evoluciona tot i tampoc saben ben bé què passarà». En aquest sentit, lamenta que les previsions havien estat bones per als mesos de juliol i agost, ja que es preveia l’arribada d’onze o dotze avions cada dia. «El problema és que el turisme britànic ja no ha vingut. El touroperador TUI no ha començat a operar des del Regne Unit, Jet2 tampoc, Ryanair ha cancel·lat la majoria de vols britànics... i ningú sap què passarà demà amb Transavia o la resta de vols de Ryanair», assenyala el representant dels taxistes de l’aeroport.

És per això que, de moment, el col·lectiu segueix «aguantant» amb «les poques ajudes» que reben de la Generalitat i l’Estat, tot i que, segons Carreras, no els dóna ni per cobrir despeses. «Anem subsistint, i qui no pugui, al final haurà de plegar», lamenta, tot afegint que «de moment no ha hagut de plegar ningú, però hi ha gent que ho passa malament».