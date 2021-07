La directora assistencial adjunta d’Atenció Primària de l’ICS, Ariadna Mas, va explicar ahir que les visites als centres d’atenció primària per casos sospitosos de Covid s’han multiplicat per cinc en dues setmanes, passant de 8.000 a 41.000 diàries. De moment no té constància que s’hagin cancel·lat visites no Covid, ja que s’han reforçat els dispositius, però recorda que la plantilla està molt cansada en aquesta cinquena onada, va dir a Catalunya Ràdio i RAC1.

Mas també va justificar el canvi de protocols per evitar el col·lapse de la primària, i que ara ja no requereix ni visita ni prova als contactes estrets sense símptomes o símptomes lleus. «Hem de preservar que els que realment ho necessiten, es puguin visitar; la major part de la gent que té Covid són joves amb símptomes molt lleus que no necessiten visita», va explicar. Per això, creu que més important que les trucades a les cadenes de contactes, que ja no es poden fer, és tallar la transmissió amb quarantenes i aïllaments. No obstant això, va recordar que tot i que els joves tenen menys probabilitats de desenvolupar la malaltia de forma greu, amb tants casos alguns sí que hauran de passar per l’UCI.

Mas també va explicar que de moment s’han posat 7,7 milions de dosis de vacunes, mentre que en l’última temporada de grip se’n van posar 1,12 milions. Per això, i per treure feina a la primària, seria de molta ajuda que les farmàcies venguessin tests d’antígens com els que fan als CAP. «Fa molts mesos que reclamem al Ministeri que ho desbloquegi», va afirmar. Per la seva banda, el responsable del servei de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar es va mostrar preocupat per la possibilitat que el virus pugui acabar per escapar-se de les vacunes si segueix mutant i ha alertat que mutarà més com més gran sigui el nombre de contagis.