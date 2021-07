La Molina ha incorporat en aquesta nova temporada d’estiu un circuit de senderisme a les cotes altes de l’estació que recupera el llegat miner de la Tosa d’Alp, una muntanya que fins als anys seixanta, abans de l’auge de l’esquí, va ser objecte d’explotació de manganès. Encara avui són visibles als entorns de la muntanya tant vestigis industrials per transportar el mineral com coves on es van fer les prospeccions i l’antiga casa refugi dels miners, que s’instal·laven a tocar del cim.

La Molina, conjuntament amb el Parc Natural del Cadí, ha decidit posar en valor el passat miner de l’entorn de la Tosa d’Alp, el qual també afecta el domini esquiable de Masella. L’estació de Ferrocarrils ha estrenat per aquest estiu un circuit miner que permet els visitants conèixer una història industrial vinculada a la muntanya d’Alp que ha quedat lligada a la Cerdanya.