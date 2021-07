L’Ajuntament de Ripoll ha aprovat sol·licitar una pròrroga de la qualificació com a Municipi Turístic amb el suport de tots els regidors del consistori. Ripoll és considerat com a tal segons la llei que el juny de 2002 es va aprovar al Parlament de Catalunya i que confereix la possibilitat de gaudir de llibertat d’horaris comercials, amb obertura inclosa d’establiments els diumenges i festius.

El Pla Estratègic de Comerç, que va elaborar la consultoria Intueri i que va ser aprovat també unànimement en el ple de gener d’aquest mateix any, recull diverses observacions, com ara que la incidència de qualificació de Municipi Turístic a Ripoll és menor que en altres pobles de la comarca on l’impacte de la segona residència promou un dinamisme comercial en caps de setmana. A la Vall de Camprodon la tenen Camprodon, Llanars, Molló, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vilallonga de Ter, així com també els municipis del Ripollès de més de mil habitants, com són Campdevànol, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadesses.

La visió comercial dominical que tenen les botigues de Ripoll és de perfil baix i es concentra sobretot al matí en supermercats i establiments de gran format, a banda de negocis de xarcuteria o pastisseria, papereria i floristeria. La xifra de botigues obertes en diumenge és mínima, d’una de cada deu, un 11,26% del total, mentre que els dissabtes a la tarda, un cop acabat el mercat setmanal, no arriba a tres de cada deu (27,4%). Aquesta circumstància, sumada a la manca d’harmonia en els horaris i els dies de descans dispars entre comerços, «dificulten» segons Intueri l’interès a descobrir i atansar-se a Ripoll. En aquest sentit es focalitza sobretot al client resident, s’adapten els horaris a les dinàmiques personals dels propietaris, i no es fomenten les experiències de compres que existeixen en altres capitals de comarques.

La Llei de Turisme de Catalunya del 21 de juny de 2002 estableix que els Municipis Turístics són aquells que tenen una mitjana ponderada anual de població turística i un nombre de places d’allotjament turístic i de places de segona residència superior al nombre de veïns, o bé que el terme municipal inclogui una àrea territorial que tingui la qualificació de recurs turístic essencial. Actualment els dos principals focus d’atracció turística de Ripoll són el complex del Monestir de Santa Maria i la via verda de la Ruta del Ferro que comunica el poble amb Sant Joan de les Abadesses. Ripoll té la consideració de Municipi Turístic des que va establir-se aquesta llei.