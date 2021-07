El turisme català i espanyol ha substituït les "poques anul·lacions" de reserves que s'han produït per part de ciutadans francesos, arran de la recomanació de l'Elisi de no venir a Espanya i en particular a Catalunya. La gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, reconeix que "els preocupa" les paraules del govern francès, però explica que "confien molt" en el client català i de la resta de l'Estat. Per això, preveuen tenir un "molt bon estiu" al litoral del Baix Empordà. En altres localitats com El Port de la Selva (Alt Empordà) expliquen que han vist cancel·lacions de reserva puntuals, però que s'han omplert amb client de proximitat. Ciutadans francesos que estiuegen a la Costa Brava, asseguren sentir-se "molt segurs".

Malgrat que la recomanació del govern francès de no venir a Catalunya va ser un "cop dur" pel sector hostaler de la Costa Brava, la realitat és que la caiguda de reserves "no ha estat significativa". Des del Grup Costa Brava Centre reconeixen que n'hi ha hagut, però en cap cas ha estat un allau d'anul·lacions. A més, el client de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol ha omplert les cancel·lacions que s'han produït. "Estem a l'expectativa del que pugui passar els propers dies, però, de moment, no ho veiem com una qüestió molt problemàtica", ha assenyalat la gerent del grup, Judit Lloberol.

Un bon exemple és l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro. Es tracta d'un establiment on el client francès és "molt important" especialment a l'estiu. La seva propietària, Carme Hospital, explica que si bé és cert que han vist com alguns turistes es tiraven enrere i anul·laven la reserva, també han notat que omplien amb d'altres de client local. "Confiem molt en ells", explica.

La propietària de l'hotel remarca que aquest cap de setmana "els que havien de venir han vingut" i això els tranquil·litza, si bé "preocupen" recomanacions com les de l'Elisi. Tant Lloberol com Hospital es mostren convençudes que el client francès "de tota la vida, no fallarà" perquè "és conscient de com es treballa i com es fan les coses".

Per tot plegat, Lloberol dona per fet que al litoral del Baix Empordà, on el turisme de França és "clau", s'acabarà fent una "molt bona temporada" tal i com es preveia inicialment, en la que es fregava el 90% d'ocupació de mitjana entre juliol i agost. De fet, hi ha molts caps de setmana en què s'ha penjat el cartell de complet en bona part de l'hostaleria.

"No ho hem notat"

El comerç és un altre dels sectors preocupats per la possible caiguda de clients que decideixen passar la frontera. Des dels comerciants de Figueres consideren que el que fa França era "esperable" i diuen que "no deixa de sorprendre" que ho faci a pocs d'es de la festa nacional que sol anar acompanyada d'un èxode cap a Espanya de turistes gals. "Nosaltres hem de seguir treballant perquè se sentin segurs", assenyala el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó.

El sector, però, reconeix que aquest estiu està funcionant "molt bé" des d'un punt de vista d'afluència de visitants. Carbó remarca que estan "molt esperançats" perquè tot s'acabi i es torni a les xifres del 2019, si bé celebra que aquest 2021 està anant "molt bé".

La Núria Cabeza té una botiga de roba i complements a El Port de la Selva. Assegura que "no ha notat" la caiguda de turistes i diu que aquest any "hi ha molt francès". En aquest sentit, explica que al poble hi ha molt visitant que té segona residència i que ve sovint. "L'any passat sí que es va veure que no hi eren, però aquest any continuen venint", remarca Cabeza.

"Molt segurs"

Alguns dels estiuejants francesos consultats per aquest mitjà expliquen que aquí se senten "molt segurs" i la majoria no entenen la recomanació de l'Elisi de no venir. "Aquí la situació és similar a França. Fa molts anys que vinc i estic completament tranquil·la. Porto la mascareta i les distàncies es mantenen", assenyala la Sophie.

La Jaqueline també ha vingut a passar uns dies amb tota la seva família i no està preocupada. A més, ella està vacunada i diu que amb les mesures que s'estan prenent "confia plenament" en no infectar-se.