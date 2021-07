Les comarques gironines han sumat quinze nous hospitalitzats per Covid-19 respecte el darrer balanç. Segons el Departament de Salut, a la regió sanitària de Girona actualment hi ha 54 pacients ingressats, i el risc de rebrot ha pujat 27 punts, fins a 1.359, per sobre dels 282 de la setmana del 23 al 29 de juny.

En aquesta línia, l’Rt baixa 53 centèsimes i ara és de 3,07. La taxa de confirmats per PCR i Test d’Antigens (TA) és de 338 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 438. El 16,29% de les proves que es fan surten positives.

Es casos confirmats per PCR i TA acumulats són 78.162 (+688) i 81.891 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.127 persones.

Dues noves morts

Al conjunt de Catalunya, Salut ha declarat 8.021 nous casos de Covid confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 710.409. L’Rt torna a baixar, ho fa 35 centèsimes, i se situa ara en 2,86. En canvi, el risc de rebrot continua a l’alça, puja 75 punts fins als 1828. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 788, 71 més que en el darrer balanç, mentre que els crítics a l’UCI són 157 (+15). A més, en les darreres 24 hores s’han notificat dues noves morts i el total des de l’inici de la pandèmia és de 22.282. La incidència acumulada a 14 dies passa de 563,60 a 657,84. El 17,29% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

El risc de rebrot era de 472 entre el 23 i el 29 de juny, i puja a 1.828 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, baixa 35 centèsimes i se situa en el 2,86, un valor superior al de la setmana anterior (2,14). La incidència a 14 dies és de 657,84 entre el 30 de juny i el 6 de juliol, per sobre dels 227,77 de l’interval anterior.

En relació als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període del 30 de juny al 6 de juliol n’hi va haver 37.739, xifra molt superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 13.320. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 486,22 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (171,61). Entre el 30 de juny i el 6 de juliol s’han declarat 13 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 7.

L’autobús per vacunar persones vulnerables va fer ahir a Salt la seva primera parada de la província. Al llarg del dia van anar passant usuaris per poder rebre la seva dosi corresponent. Tot i que la iniciativa anava dirigida principalment a col·lectius de risc de més de 40 anys, també es van vacunar persones de menys edat. L’obejctiu de la iniciativa és fer arribar les inoculacions a persones vulnerables.