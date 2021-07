La 28a edició del Mulla't per l'Esclerosi Múltiple va omplir ahir de solidaritat les 500 piscines d'arreu de Catalunya adherides a la iniciativa, 80 de les quals a les comarques gironines. Enguany, les aportacions recaptades es destinaran a ajudar les persones recentment diagnosticades, els seus familiars i per a la investigació. L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa incurable, que afecta més de 9.000 persones a Catalunya. «És una edició una mica especial perquè encara hem de tenir molta cura per la covid, però estem molt contents; la gent està responent», va afirmar Teresa Campanera, membre del Patronat d’Esclerosi Múltiple de Catalunya.

Segons Campanera, l'any passat es van adherir a la campanya unes 300 piscines, la meitat de les habituals a causa de la situació de pandèmia. «Abans de la covid eren més de 600 piscines, enguany ja en són més de 450, hem d’anar a poc a poc i hem de ser responsables», va valorar.

Campanera també va explicar que la pandèmia no ha tingut una afectació directa en els usuaris d'esclerosi, els quals, diu, han patit com la resta de persones la crisi sanitària. I va concloure: «La investigació és importantíssima i ha avançat moltíssim; ens faria molta il·lusió que l'esclerosi múltiple fos història, costa moltíssim, però crec que ho aconseguirem».

A Girona, la piscina municipal de la Devesa i la piscina del GEIEG de Sant Ponç van participar de la campanya i van acollir càrrecs polítics com l’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, o la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, que també es van «mullar» per mostrar el seu suport a la recaptació de fons per la recerca d’aquesta malaltia. A més, també hi va participar el director de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclresosi Mútiple de l’hospital Santa Caterina, Lluís Ramió, entre d’altres.

Per la seva part, Laia Cañigueral va donar les gràcies en nom del Govern a la Fundació Esclerosi Múltiple «per tot el suport que donen a les 9.000 persones afectades per aquesta malaltia a Catalunya».

A banda d’aquestes dues piscines a la ciutat de Girona, al conjunt de les comarques gironines hi van participar fins a 80 piscines de diferents municipis.

Recaptació de fons

Tots els fons recaptats es destinaran íntegrament als serveis d'atenció a les persones recentment diagnosticades i els seus familiars. També serviran per donar suport a la recerca. En aquesta 28a edició també es poden fer donatius i comprar el marxandatge a través del web www.mullat.cat.