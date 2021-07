Protecció Civil ha activitat en alerta el pla d'emergències per incendis, l'INFOCAT, davant l'elevat de risc d'incendis que es preveu des d'aquest dilluns i fins dimecres a Catalunya. Hi coincideix també l'entrada de vent de tramuntana i mestral que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya i que s'allargarà també fins dimecres. A més, s'ha activitat el nivell 3 del pla Alfa 3 municipis afectats per l'entrada de tramuntana a l'Alt Empordà i això comporta que des d'aquest migdia quedaran tancats els accessos al Parc Natural del Cap de Creus i al Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera. La previsió és que aquest tancament s'allargui tot el dimarts. També és podria activar el pla en zones del Baix Llobregat i el Vallès Occidental.

El Meteocat preveu l’entrada d’un episodi de vent de tramuntana i mestral a partir d’aquest migdia que s’allargarà a la tarda i s’enfortirà durant la nit, quan podrà superar els 70-90 km/h. Destaca també la depressió central i interior de les Terres de l’Ebre i fins al Pirineu, que es veuran afectades per vent de ponent. Paral·lelament, es preveu una baixada de la humitat per sota del 40%, que podrà descendir al 30 % en algunes zones.

Per dimarts, es preveu que a la tarda bufi vent aponentat a l’interior, entre feble i moderat però constant. Als extrems de Catalunya bufarà tramuntana i mestral. Al Cap de Creus i Begur bufarà forta a 80 km/h i a l’extrem sud serà fort a 80 km/h al Baix Camp. La serralada prelitoral (Prades i zona del port) es veuran també zones afectades per vent fort.

D’altra banda, segons el Meteocat, les tempestes elèctriques que van afectar el quadrant nord-oest ahir i l’entrada d’un episodi de fort vent les properes hores pot ser font d’ignició per algun llamp latent que hagués quedat, sobretot al nord de la Catalunya Central i al Pirineu.

Nivell 3 del pla Alfa a l'Alt Empordà

Davant l’increment del risc d’incendis forestals a la zona de l’Alt Empordà, el cos d’Agents Rurals activarà el nivell 3 del pla Alfa als municipis afectats per l’entrada de la tramuntana. Així, des de les 12.00 hores s'ha activitat el tancament d’accessos al Parc Natural del Cap de Creus i al Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera. La previsió és que aquesta situació de tancament d’accessos s’allargui tot el dimarts.

S'ha activat el Pla Alfa NIVELL 3️⃣ als següents municipis:

Agullana

Cadaqués

Cantallops

Campmany

Colera

Darnius

Espolla

Garriguella

La Jonquera

Llançà

Palau-saverdera

Pau

Portbou

El Port de la Selva

Rabós

Roses

Sant Climent Sescebes

La Selva de Mar

Vilajuïga

Vilamaniscle — Agents Rurals (@agentsruralscat) 12 de julio de 2021

També hi ha la possibilitat que s’activi el nivell 3 del pla Alfa dimarts a alguns municipis de Baix Llobregat i el Vallès Occidental, a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta activació suposa la suspensió de totes les activitats que puguin generar un risc d’incendi forestal.

D'altra banda, els Agents Rurals reforçaran el dispositiu de prevenció d’incendis forestals i augmentaran la vigilància als espais naturals protegits on s’ha activat el tancament d’accessos per tal de fer complir les restriccions d’accés i la normativa de prevenció d’incendis forestals. També s’està reforçant la vigilància a la Catalunya Central i la Noguera, a les zones on les darreres hores hi han caigut més llamps.

D’acord amb les previsions d’alt risc d’incendi forestal pràcticament a tot el territori, els Bombers de la Generalitat continuen reforçant la dotació diària de guàrdia i incrementant personal en tots els parcs de les Regions d'Emergències de Girona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Tarragona, tal i com s’ha començat a fer en les darreres setmanes arran dels episodis d’altes temperatures, segons ha informat el Departament d'Interior. També s'han reforçat la guàrdia de coordinació, a la Sala Central de Bombers, i la de suport a tot l'operatiu.

Des del Secretariat de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) es manté el reforç de la vigilància i dels missatges de prudència sobretot en les tasques de la campanya de la sega.

A més, des de dissabte les associacions de voluntaris de protecció civil estan realitzant rondes preventives a urbanitzacions i parcs naturals per extremar la vigilància.

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha fet una crida a la col·laboració de tothom per evitar situacions de risc en l'entorn forestal i, especialment, evitar llençar qualsevol burilla des d'un vehicle.

La directora general de Protecció Civil, Mercè Salvat, ha presidit aquest matí la reunió telemàtica del comitè tècnic de l’INFOCAT, en què han participat representants del Servei Meteorològic de Catalunya, Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Servei de Prevenció d’Incendis, Agents Rurals, Secretariat d’ADF de Catalunya, SEM, Mossos d’Esquadra, Telèfon d’Emergències 112, Servei Català de Trànsit, Creu Roja i Diputació de Barcelona.