El risc de rebrot va retrocedir ahir per primera vegada des de Sant Joan a la regió sanitària de Girona. Aquest índex se situa actualment en 1.341 punts, 18 menys que el dissabte, segons les dades proporcionades pel Departament de Salut. Tot i això, encara es troba en els nivells més alts assolits en tota la pandèmia, després d’haver passat de 74,78 punts el dia de Sant Joan fins a 1.377 el dia 6 de juliol. El pic de risc de rebrot més elevat fins ara s’havia assolit el 24 d’octubre del 2020, amb 1.188,96 punts, per tant, les xifres actuals segueixen per sobre d’aquests màxims, tot i el lleuger retrocés que va experimentar en el darrer balanç. La velocitat de propagació també va disminuir 50 centèsimes i se situa en 2,57. La setmana passada era de 2,6, però la setmana anterior a Sant Joan era de 1,10.

Així, aquests indicadors tan elevats segueixen produint un increment de la pressió hospitalària. Actualment hi ha 60 pacients ingressats als hospitals gironins, sis més que dissabte. D’aquests, 13 es troben a l’UCI, un més que el dia anterior. Alhora, es van confirmar 628 nous casos a la regió sanitària de Girona, tenint en compte totes les proves. Amb aquests, els casos totals acumulats des de l’inici de la pandèmia escalen ja fins a 82.519. Durant tota la setmana passada es van dur a terme 13.005 proves PCR i 8.249 testos d’antígens, dels quals el 16,19% va donar positiu. L’edat mitjana de les persones potitives va ser de 27,48 anys, molt més baixa que la mitjana de tota la pandèmia, que se situa en els 41,15 anys. Per altra banda, la demarcació no va registrar cap nova defunció en el darrer balanç, així que el total es manté en 2.127 morts.

Més de 6.000 contagis nous

A la resta de Catalunya, el risc de rebrot també va baixar fins a 70 punts. Actualment se situa en 1.758 punts, també en nivells molt més alts que els màxims assolits anteriorment. La velocitat de propagació (Rt) també baixa, però es troba en xifres molt altes, de 2,40.

Així, en el darrer balanç del Departament de Salut es van confirmar més de 6.000 nous contagis tenint en compte totes les proves, en concret, 6.157. També es va comptabilitzar una nova defunció, de manera que el total acumulat és de 22.283. També està molt alt el tant per cent de positivitat de les proves. La setmana passada es van fer 151.746 proves PCR i 93.048 testos d’antígens, dels quals va donar positiu el 17,72%, mentre que habitualment donaven positiu un 7,43% dels testos realitzats. Per altra banda, hi ha ara mateix 875 pacients hospitalitzats arreu de Catalunya, 88 més que dissabte. D’aquests, 160 es troben en estat crític a l’UCI, 3 més que en el balanç anterior.

El 54% dels majors de 16 anys ja tenen la pauta complerta

El Departament de Salut ha administrat 4.559.164 primeres dosis de vacuna contra la covid-19 des de l’inici de la campanya, 25.698 més que fa 24 hores, i 3.269.608 de segones, 51.962 més que un dia abans. A més, hi ha 3.636.334 de ciutadans amb la pauta completa i immunitzades, 57.259 més que fa un dia. Així, hi ha un 58% de la població amb una dosi i un 46,3% amb la pauta completa. Si es tenen en compte només els majors de 16 anys, el 54% ja han rebut la pauta comperta. A la regió de Girona, 384.460 persones ja tenen la pauta complerta.