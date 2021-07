«Els relleus generacionals en el lideratge són bons. Cal empenta nova». Abans de les eleccions municipals de 2019, l’alcalde de Madremanya, Albert Peracaula, va anunciar que a la meitat de la legislatura deixaria pas a una nova alcaldessa. Després de catorze anys al càrrec, dimarts passat es va fer efectiu el relleu que assumeix Anna Iglesias, fins ara primera tinent d’alcalde.

Nascut l’any 1968, fill de Madremanya, Peracaula des de ben petit havia format part de les associacions del poble. «Amb dotze anys vaig entrar a la comissió de festes i al teatre i participava en totes les activitats que s’organitzaven», recorda. Després de treballar un temps fora del poble en l’àmbit de les telecomunicacions, el 2003 va entrar com a regidor a les llistes obertes de CiU.

«Teníem molt clar que veníem d’una època que Madremanya perdia població. Havia perdut la botiga, el bar... es trobaven a faltar punts de referència», comenta Peracaula. Durant l’elaboració del Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat, el 2005 es va celebrar una assemblea en la qual van participar gairebé un terç dels habitants. «Les idees que es van proposar allà van ser la llavor del nostre programa electoral», explica. A les eleccions del 2007, s’hi va presentar amb la llista d’Independents per Madremanya i va sortir escollit alcalde.

«El nostre projecte estrella ha estat la creació del Centre Intergeneracional Rural (CIR)», afirma Peracaula amb satisfacció. Va costar nou anys, però finalment el 2016 va veure la llum aquest punt de trobada, que inclou petites botigues, un bar, dues sales polivalents que serveixen de biblioteca o per a fer actes, un consultori mèdic i una zona verda al davant. «És un centre transversal i unificador que realment ha significat un canvi a la vida social del poble», indica.

Peracaula també destaca la creació de dos habitatges públics de lloguer. «No hi ha res que em sàpiga més greu que veure gent jove que es voldria quedar a viure aquí i no pot», comenta. «L’Ajuntament tindrà el repte de fer alguna política de parcel·les per als joves del poble», pronostica. Altres projectes que ha liderat en aquests catorze anys han estat l’ampliació i la reforma de l’edifici de l’Ajuntament i la millora de la seguretat de la carretera que va de Madremanya a Bordils i a Corçà.

Tanmateix, durant els seus mandats també ha hagut de fer front a situacions complicades, especialment amb la crisi econòmica del 2008. «També hem hagut de gestionar danys importants al paisatge del poble, com la nevada del 2010, que ens va deixar quatre dies sense electricitat, o l’incendi del 2012», exposa.

Actualment hi ha 288 persones empadronades a Madremanya. «Des del 2007 la població ha augmentat més d’un 27%, és un augment molt considerable i me’n sento molt orgullós», assegura Peracaula. Entre el 2011 i el 2015 van superar els 250 habitants, cosa que els va permetre passar de cinc a set regidors i de llistes obertes a llistes tancades. A les eleccions del 2019, els dos regidors de CiU es van integrar a la llista d’Independents per Madremanya, que va obtenir tots set edils. «Als pobles petits s’ha de treballar conjuntament, les propostes sempre són consensuades», explica.

«M’emporto un grapat de records i d’experiències que m’han fet créixer com a persona», resumeix Peracaula, que continuarà exercint de regidor. «Els meus fills m’han conegut sempre fent d’alcalde. Ara podré dedicar més temps a la meva família», espera. I sentencia: «El poble queda en bones mans».

Madremanya té ara el repte d’encetar una nova etapa. Fa uns dies es va celebrar la primera assemblea participativa que ha d’elaborar el nou Pla Estratègic de Desenvolupament Local. En aquestes trobades, els ciutadans podran decidir el rumb del municipi sota el mandat de la nova alcaldessa.