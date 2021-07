La Guàrdia Urbana de Figueres ha desallotjat una seixantena de persones que s’havien concentrat per beure al carrer i n’ha denunciat dues més per aquests fets. S’havien reunit la nit de dissabte a diumenge a l’esplanada del Castell i havien provocat que alguns veïns truquessin el cos. En arribar-hi els agents, la majoria de persones van marxar a peu o bé en vehicle, però dues d’elles van acabar denunciades per l’ordenança municipal i per manca de respecte als policies, segons ha informat la Guàrdia Urbana.