El president del Govern, Pere Aragonès, va alertar ahir que s’està en un moment complicat a nivell de contagis de la Covid-19, que s’han incrementat «de manera explosiva», i d’afectació hospitalària. «No estem en un moment bo», va avisar. Aragonès va explicar que el Govern prendrà «noves mesures per mitigar el nombre de contagis que s’estan produint» i treballaran per fer un equilibri amb «la vida social, econòmica i emocional». Les noves accions s’anunciaran avui o demà.

En aquest context, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que es va reunir ahir, juntament amb Aragonès, amb treballadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va dir en una entrevista a La Vanguàrdia que espera que la pandèmia acabi a la tardor, però subratlla que la solució està «a les mans» de la gent. Argimon va reiterar la importància de les quarantenes i va criticar que sembla que s’hagi oblidat com s’ha d’actuar quan s’està infectat o quan les persones són un contacte estret d’un contagiat.

Els festivals multitudinaris

El conseller de Salut va assegurar també des de l’Hospital de Bellvitge que no és partidari que «festivals molt multitudinaris es tornin a produir en les properes setmanes». Argimon va fer aquestes declaracions un dia després de la darrera jornada del Cruïlla, que va reunir més de 50.000 persones en tres dies. En la darrera jornada, la de la nit de dissabte, el festival va detectar 69 persones positives amb els testos d’antígens que ses van realitzar a tots els assistents. Amb aquesta darrera xifra, el Cruïlla va arribar a identificar un total de 289 persones que van donar positiu a les proves prèvies a accedir al recinte.

Argimonva dir que tot i la bona organització del Cruïlla, hi ha hagut imatges que no els han agradat gens. «Quan el Procicat autoritza els festivals és partint de dos estudis: el de l’Apolo i el de Sant Jordi, però una cosa és un assaig clínic i l’altra quan ho portes a la vida real». En aquest sentit, va dir que a les quatre o les cinc del matí es més complicat mantenir la mascareta al 100% i en una situació amb la proliferació de la variant Delta.

Així, tant l’Acampada Jove com el Bioritme van anunciar dissabte la cancel·lació de l’edició d’enguany a causa de l’«explosió de contagis». Després que la pandèmia ja obligués a no celebrar l’Acampada Jove el 2020, aquest any s’havien previst mesures com tests d’antígens, formats reduïts i l’eliminació de la zona d’acampada per evitar riscos. No obstant això i davant de l’augment de casos de coronavirus, els organitzadors han optat finalment per no celebrar tampoc l’edició d’aquest any «per responsabilitat col·lectiva, per prudència i per cuidar-nos tots i totes».