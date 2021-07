Prop del 40% dels nous casos de covid-19 o dels seus contactes més propers no fa la quarantena o no de la manera indicada per les autoritats sanitàries, segons va informar ahir Xavier Llebaria, director de l'Agència de Salut Pública. Llebaria, en una entrevista amb el canal 3/24 de TV3, va indicar que seguir la quarantena «és un element fonamental, de solidaritat i de percepció del risc» i que és important que els que no segueixen el confinament entenguin que «hi ha persones que entren a les UCIs» pel virus. «Fem una crida a tota la societat a la responsabilitat per no perdre el respecte» al virus, va afegir, al mateix temps que va insistir en la importància de l'aïllament en els casos indicats per les autoritats sanitàries.

Llebaria va pronosticar que en els propers dies continuaran creixent els contagis pel coronavirus, una explosió epidèmica que va atribuir a «l’augment de la interacció» en festes i activitats pel final de curs de la població més jove, d'edats compreses entre els 18 i els 25 anys, i sense vacunar. El responsable de Salut va assegurar que, abans del pont de la festivitat de Sant Joan, ja s'havia detectat un augment de casos en la població d'aquella franja d'edat, però que les celebracions de la citada festa van propiciar que «el virus circuli amb una velocitat de transmissió molt elevada».

Va puntualitzar, però, que aquesta cinquena onada és diferent a les anteriors, perquè «circula en una franja d’edat amb un percentatge d’immunitat per vacunació nul, com en una autopista lliure» i perquè ho fa amb la variant Delta, que el seu poder de contagi és un 62 per cent més alt que la predominant anteriorment, l'Alfa o britànica. La suma de tots aquests factors, va agregar Llebaria, porta a la previsió que «els casos diagnosticats seguiran augmentant en els propers dies».