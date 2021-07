Els professionals sanitaris de l’atenció primària estan fent un «sobreesforç personal» per afrontar l’impacte de la cinquena onada de la pandèmia, perquè disposen de menys efectius arran de les baixes pels contagis del personal, les vacances i el tancament d’alguns centres pel pla d’estiu de la Conselleria de Salut.

Així ho va declarar ahir la sotssecretària del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i directora de l’equip d’atenció primària Martorell Rural, Sònia Miravet, que va lamentar l’«esgotament físic però sobretot psíquic» en reviure situacions com les de la primera i segona onada.

La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, va precisar que uns 700 professionals estan de baixa després d’haver donat positiu i el secretari del Sector Primària del sindicat Metges de Catalunya i professional del CAP Sant Llàtzer de Terrassa, Jordi Aparicio, va assegurar que, fins i tot amb els CAP al 100%, també anirien «coixos». La situació, de fet, és una «tempesta perfecta» si se li suma que hi ha molts més pacients que volen ser atesos i que a les baixes per contagi cal sumar-hi les baixes per estrès derivades de l’impacte emocional després de més d’un any de pandèmia amb pics de treball molt elevats.

Aparicio i Miravet van coincidir en la necessitat d’incrementar els recursos en l’atenció primària i, sobretot, augmentar el nombre de professionals, tant metges com infermeres, que ja eren «insuficients» abans que comencés la pandèmia.

Per a Aparicio, el model actual d’atenció primària difícilment té una solució a curt termini sense incrementar els recursos, i va alertar que «arribarà un moment en què explotarà» si no es reinventa i hi ha un canvi de rumb en la gestió de la Conselleria. Per la seva banda, Miravet va advocar per fer un «replantejament important» després de les vacances.