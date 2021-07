Van deixar els estudis fa temps, però encara són joves. Voldrien formar-se per aconseguir una feina, però sense l’ESO ho tenen complicat. Els agradaria tornar a estudiar, però no tenen recursos econòmics per fer-ho... «Sovint veiem joves desesperançats que han estat expulsats d’un sistema educatiu que no els ha pogut oferir una solució a les seves dificultats», explica el director de SER.GI, Lluís Puigdemont, sobre el perfil dels destinataris dels fons que la fundació gironina acaba de recollir a través de la campanya «microBeques 16+» que ha de servir per «millorar la formació d’uns joves que han de tenir una major igualtat d’oportunitats per entrar al mercat i així tenir unes millors perspectives de futur». Amb una àmplia experiència en projectes de l’àmbit educatiu -amb projectes com el Quetzal a Celrà o el Porta d’Accés a Salt i a Lloret entre d’altres- SER.GI ha recollit 8.559,70 euros que es destinaran a beques, de 250 euros cadascuna, a una trentena llarga de joves de les comarques gironines per ajudar-los a recuperar el camí de la formació reglada (treure’s l’ESO) o altres vies de capacitació professional. Els diners es dediquen a pagar matrícules, llibres, materials específics com roba o un maletí d’eines o els desplaçaments que, en tractar-se de joves entre 16 i 29 anys en situació de vulnerabilitat, ells i les seves famílies no podien assumir abocant-los, segons analitzen des de SER.GI, a un possible «abandonament del seu itinerari de vida o desconfiança en la societat que l’envolta».

Des de fora, una recaptació d’un mica més 9.000 euros (8.559,70 descomptades les comissions), i en la qual una donació de la fundació La Caixa té un pes dominant, pot semblar petita. Però Lluís Puigdemont valora l’efecte sensibilitzador de la campanya. «A vegades, l’objectiu de les campanyes en l’àmbit de l’educació no és només l’obtenció de recursos materials, que també, com sensibilitzar la ciutadania d’un problema com pot ser l’expulsió del sistema educatiu d’uns joves que, sense formació, veuen molt limitades les seves expectatives de vida o d’aconseguir una bona inserció laboral». Així, d’entrada, un jove no pot anar a picar la portada de SER.GI i demanar aquest suport econòmic perquè «les beques van a joves que ja han rebut un acompanyament per part de la fundació en alguns dels projectes que tenim en marxa».

Per exemple, dels 60 participants en el projecte Porta d’Accés de la fundació a Salt i a Lloret de Mar l’any 2020, el 86% van acabar apuntant-se a fer algun tipus de formació capacitativa. Igual que el 70% dels que van prendre part als projectes Joves Migrats Sols a Girona o el 80& dels del Quetzal a Celrà. D’aquests, una part, els que els tècnics considerin, són els que rebran l’aportació econòmica de «microBeques 16+» per assumir les despeses de tornar a estudiar. «A vegades poder o no pagar el desplaçament d’anar a fins a una capital de comarca o fins a Girona per poder fer una formació que li doni una millor capacitació laboral pot canviar les perspectives de futur d’un jove», detalla Lluís Puigdemont que, per exemple, també apunta la possibilitat de programes duals que, al mateix temps, els hi permeti graduar-se (aconseguir el títol d’ESO) i fer algun curs de capacitació per entrar al món laboral.