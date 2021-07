Una «vulnerabilitat» en un dels components del portal per demanar cita per vacunar-se va provocar un «risc d’exposició» de dades personals dels ciutadans i de les cites, segons va avançar elDiario.es i va informar el Departament de Salut. La Conselleria va afirmar que la vulnerabilitat ja ha estat corregida, aplicant les accions indicades per l’Agència de Ciberseguretat.

El Departament assegura que es fa un seguiment continu del portal i que en el curs d’aquestes actuacions de monitoratge es van identificar sol·licituds d’accés per part de tercers «fora del flux definit» i que van ser objecte d’anàlisi. En tot cas, Salut recorda que aquest portal s’ha dissenyat com un sistema específic, aïllat dels sistemes d’historial electrònic.

El Departament de Salut va explicar que treballen conjuntament amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (ACC) per identificar potencials incidents i aplicar millores en l’aplicació.

En el curs d’aquestes actuacions, es va tenir coneixement de l’incident, que es van notificar les peticions d’informació «fora del que és habitual».

SAquestes peticions provindrien d’un grup de hackers que assegura que va fer les peticions per cridar l’atenció de Salut sobre el risc de seguretat.

Llavors, es van aplicar «de forma immediata» les recomanacions de l’ACC per reforçar la seguretat de l’aplicació. Aquesta situació va ser notificada a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), dins les 72 hores preceptives tal com marca la normativa vigent.

D’altra banda, Salut ha assegurat que s’està aprofundint amb els diferents proveïdors quines han estat les causes i quines millores i controls cal incorporar als protocols per minimitzar els riscos de seguretat informàtica.