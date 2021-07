L’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols i el de les Planes d’Hostoles han unit esforços per fer una gestió conjunta dels gorgs dels dos municipis en el que s’anomena l’Espai Protegit del Brugent. Als quatre de les Planes que des de l’any passat tenen restriccions d’accés, se n’hi sumen ara tres més de Sant Feliu. En total, set espais d’alt valor que tindran limitació d’aforament i que requeriran d’un tiquet a un preu de cinc euros per persona. Diversos informadors –un a cada gorg- vetllaran perquè ningú hi accedeixi sense acreditar –a través d’un codi QR- que té entrada per accedir-hi. Amb l’ampliació del nombre de gorgs, també s’ha ampliat l’aforament, que passa de 200 a 300 persones al dia.

L’objectiu és evitar la sobrefreqüentació d’aquests espais naturals, que s’ha vist agreujada arran de la pandèmia. Fa temps que la natura s’ha convertit en un gran atractiu per als visitants. Amb les restriccions de la covid-19 i la posterior desescalada, però, l’afluència de turistes ha augmentat i ha obligat moltes poblacions a plantejar-se restriccions.

A les Planes d’Hostoles, fa anys que s’apliquen mesures per regular l’accés als gorgs, però l’any passat es va fer un pas més enllà limitant l’aforament de quatre d’aquests espais –els més freqüentats- i establint un preu per entrar-hi.

L’alcalde del municipi, Eduard Llorà, diu que el sistema ha funcionat. Fins aleshores, pels gorgs hi passaven entre 1.000 i 1.200 persones al dia, amb les conseqüències que això tenia per a aquests espais naturals i protegits. Amb les restriccions, la temporada passada es van vendre 20.000 tiquets i es calcula que en van quedar fora unes 35.000 persones. Llorà diu que la gent entén les mesures i que cada cop preveu amb més antelació les seves visites. A més, diu que quan un espai està regulat i hi ha menys gent, el visitant pot gaudir millor de la visita.

Les restriccions a les Planes, però, van provocar que el problema es traslladés i que els visitants, «que no entenen de límits municipals», comencessin a desplaçar-se a zones properes, com els gorgs del municipi veí, Sant Feliu de Pallarols. El seu alcalde, Artur Colomer, diu que l’any passat l’afluència de visitants va ser molt elevada i que això els va obligar a plantejar-se la regulació. Les converses entre els dos municipis han fructificat i s’han unit en la gestió del que s’anomena Espai Protegit del Brugent.

L’espai compta amb set gorgs on l’aforament està regulat i limitat: quatre de les Planes i els tres que s’han sumat de Sant Feliu de Pallerols. Per accedir-hi, cal reservar o comprar tiquet. Té un preu de 5 euros per persona i permet visitar els set gorgs.