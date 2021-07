L’arrencada de l’aeroport de Girona-Costa Brava després de mesos d’hivernació ha estat molt suau. Durant el mes de juny (en què es van recuperar alguns vols de Ryanair i Transavia, així com el touroperador TUI Brussels) van utilitzar les instal·lacions de Vilobí d’Onyar un total de 19.624 persones, xifra que encara se situa un 92,8% per sota del juny de 2019. Molt lluny, doncs, de les xifres pre-pandèmia. En canvi, si es compara amb les dades de juny de 2020 -quan encara no s’havia reactivat el turisme internacional i només hi van passar 756 persones-, el creixement és d’un 25.827%. Sense dubte, les recomanacions del govern britànic de no viatjar a Espanya han tingut molt a veure amb aquesta recuperació tan lenta, ja que les aerolínies pràcticament no han pogut recuperar les seves connexions amb el Regne Unit.

Durant els sis primers mesos de 2021, han passat per l’aeròdrom gironí un total de 24.296 persones. Això suposa un 71,4% menys que durant el primer semestre de 2020 (ja que els mesos de gener i febrer de l’any passat, just abans de la pandèmia, encara van tenir un volum normal de passatgers), i gairebé un 97% menys que en el període gener-juny de 2019.

Pel que fa al nombre d’operacions, durant aquest mes de juny se n’han realitzat 1.134. De nou, això suposa un increment respecte el juny de 2020 (un 239,5% més), però encara es troba un 47,3% per sota el juny de 2019. Si es mira l’acumulat del que portem d’aquest 2021, s’han fet 4.754 operacions: un 41,8% més que durant el mateix període de 2020, però un 35,8% menys respecte el primer semestre de 2019.

Mentrestant, pel que fa a les mercaderies, es van transportar 2.141 quilos durant el mes de juny, el que suposa un 693,0% més que durant el juny de 2020 però un 60,4% menys que el juny de 2019. En l’acumulat d’aquests sis mesos, s’han transportat 29.004 quilos, el que suposa una caiguda del 62,5% respecte el primer semestre de 2020 i un descens del 37,3% respecte de 2019.