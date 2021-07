Els municipis de Vilafant, Lloret de Mar i Blanes es troben entre els sis municipis que tenen la velocitat de propagació (Rt) més alta de Catalunya. Tots tres es troben per sobre dels 3 punts, fet que vol dir que cada persona infectada per covid afecta a més de 3 persones, i estan, per tant, molt lluny de la barrera de l’1 que garanteix el retrocés de la pandèmia. En concret, Vilafant és el municipi amb la Rt més alta de Catalunya, amb 3,78 punts. Lloret de Mar es troba en 3r lloc, amb un 3,39, i Blanes està en sisena posició, amb un 3,24.

Al conjunt de la regió sanitària de Girona, aquest indicador ha baixat 47 centèssimes en les darreres 24h, de manera que se situa en 2,10. També ha baixat a Girona per segon dia consecutiu el risc de rebrot. Després d’haver crescut molt ràpidament des de 74,78 punts el dia de Sant Joan fins a 1.354,57 punts el dia 7 de juliol, aquest indicador ha baixat fins a 1.260 punts en dos dies, 81 penys que diumenge. Segueix encara, però, en xifres molt elevades.

Els hospitals però, comencen a patir els efectes de la dràstica pujada dels indicadors i els contagis. Segons el darrer balanç del Departament de Salut es van comptabilitzar 16 nous pacients que van necessitar ser hospitalitzats a Girona, de manera que n’hi ha un total de 76. D’aquests, 16 es troben a l’UCI, 3 més. Tot i això, no es va produir cap nova defunció, de manera que el total acumulat es manté en 2.127 punts. Alhora, hi ha hagut 555 nous contagis, que augmenten els totals des de l’inici de la pandèmia fins a 83.074. La taxa de positivitat continua pujant, i en el darrer període han donat positiu el 17.41% de les proves PCR i testos d’antígens que s’han dut a terme.

Gairebé 1.000 hospitalitzats

També a Catalunya segueixen creixent les hospitalitzacions a Catalunya, que ja s’apropen al miler de pacients ingressats en planta. En concret, hi ha 980 hospitalitzats, 104 més que en el balanç anterior, dels quals 182 estan a l’UCI, 22 més. També van créixer els contagis en 5.606 positius, i el total és de 783.671. Per altra banda, el risc de rebrot va tornar a baixar 168 punts i se situa en 1.590, encara xifres molt elevades. La velocitat de propagació també va a la baixa i es troba en 1,93, 47 centèssimes per sota que en el balanç anterior. Pel que fa a la vacunació, s’han administrat 4.578.895 primeres dosis de vacuna des de l’inici de la campanya, 19.731 més que fa 24 hores, i 3.295.088 de segones, 25.480 més que un dia abans. A més, hi ha 3.665.661 de ciutadans amb la pauta completa i immunitzades, 29.327 més que fa un dia. Així, hi ha un 58,3% de la població amb una dosi i un 46,7% amb la pauta completa.