La pèssima situació epidemiològica que viu Catalunya anticipa que aquest estiu tampoc es deslliurarà de les restriccions per la covid-19. Durant el que queda de juliol i tot l’agost serà vigent un confinament nocturn que acabarà d’activar la Generalitat quan tingui l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El diagnòstic dels experts sanitaris és «més restriccions» que les anunciades dilluns i un toc de queda «selectiu».

Durant la jornada d’ahir es va avivar la queixa dels ajuntaments davant la prohibició de mantenir les platges obertes de matinada. Alhora s’estudiava en quin moment es decidiria quan es posaven en marxes les noves restriccions.

A la tarda, els serveis jurídics de la Generalitat van avalar en un informe demanar al TSJC el toc de queda per als municipis amb més incidència de covid-19. Així ho va explicar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la roda de premsa a Palau posterior a la reunió amb el seu homòleg d’Andorra, Xavier Espot. D’aquesta manera, el Govern seguiria el camí marcat per l’executiu valencià que va sol·licitar a l’alt tribunal d’aquesta comunitat autorització per aplicar el toc de queda a determinades localitats, cosa que li va ser concedit.

El document jurídic de la Generalitat concreta, com a «condició», que el toc de queda s’hauria d’aplicar ara de manera heterogènia, en funció de les dades epidemiològiques de cada municipi. No es podria decretar a tot el país perquè no hi ha estat d’alarma. Així, la Generalitat vol garantir que la mesura sigui prou «sòlida jurídicament» i que sigui una decisió «compartida» també en l’àmbit municipal.

El TSJC té tres dies de termini per respondre-hi, però el Govern preveu que les mesures estiguin en vigor per al cap de setmana.

Mentrestant, diversos municipis del litoral gironí veuen pràcticament «impossible» de poder complir amb la petició del govern de controlar els accessos a les platges de nit. Moltes d’aquestes poblacions tenen diversos quilòmetres de platges i pocs efectius policials per fer front a les demandes de la temporada turística, on sovint es dobla la població. És el cas de municipis com Roses. El seu alcalde, Joan Plana, veu inviable tancar les platges a la nit i tornar-les a obrir al matí. Ni tan sols, diu, amb reforços de Mossos. Plana creu que l’única eina que permetria actuar en aquest sentit seria que es tornés a instaurar el toc de queda.

D’altres com Platja d’Aro o Palamós creuen que caldrien més recursos policials i directrius més clares. «No tenim cap ordre directa, estem en un impàs», diu l’alcalde de Palamós, Lluís Puig. Des del consistori de Lloret de Mar (la Selva), en canvi, asseguren que tenen la situació sota control, ja que «a les nits hi ha rec nocturn i per tant, la gent no es posa a la platja». També asseguren que reforcen el dispositiu policial durant les nits.

Pel que fa a Figueres, des de l’Ajuntament declaren que «no faran res que no fessin fins ara». Afirmen que continuaran vetllant perquè no hi hagi botellades ni concentracions, i incrementaran la presència policial als parcs. Sentencien que no veuen els parcs com el focus del problema, i que vigilaran les zones concorregudes del municipi, com el castell de Sant Ferran.

La mesura no només va causar rebombori a les comarques gironines. De fet, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar ahir a la Generalitat «claredat» en les restriccions i va avisar que els ajuntaments no tenen prou mitjans per controlar el territori. Considera que el tancament de les activitats a dos quarts d’una no és una gran variació del que ja hi ha ara i ho veu com un «toc de queda informal» que traspassa la responsabilitat als ajuntaments. «Quan tanquen a les 00.30 són desenes de milers de persones les que estan al carrer, i no està prohibit», va dir. Sobre si cal tancar les platges, també va exigir a la Generalitat que els digui si s’ha de fer i com fer-ho.

Les noves restriccions suposen el tancament definitiu de totes les activitats d’oci nocturn. Aquesta mesura fa miques les esperances del sector, després de les limitacions vigents des del divendres passat, que els permetia obrir fins a les 2.30 h. Des de la patronal Fecasarm declaren que «és un tancament encobert, una mesura de cara a la galeria», ja que creuen que la majoria d’aquests establiments abaixaran la persiana. A més, afegeixen que aquesta limitació aboca als joves a organitzar festes il·legals i botellades, empitjorant els conflictes de convivència i el control nul de les mesures preventives a la via pública.

El sector hoteler insisteix: «Estem fent les coses bé»

Associacions d’hotelers de Girona han mostrat la seva insatisfacció pel tancament de l’activitat a dos quarts d’una de la matinada. Judit Lloberol, gerent de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme, declara que restaurants, bars i hotels «no són transmissors de virus». Apunta que els establiments «fan tot el que s’indica en temes d’higiene, separació de taules, i també adverteixen als clients que no segueixen les normes». Marina Figueras, portaveu de la Federació d’Hostelaria de les Comarques de Girona, explica que tenen la sensació que els estan responsabilitzant de la «manca de feina de l’administració». Assenyala al Govern i diu que haurien d’haver fet previsió de la temporada d’estiu, per evitar mesures tan estrictes.