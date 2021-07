Actualment Adam Manyé Sardà estava fent d'inspector d'Educació a Girona, assignat a la comarca del Gironès, però té molta experiència en el camp de la gestió política perquè, fa més d'una dècada, havia ocupat càrrecs com els de Delegat del Departament de Cultura a Tarragona o, fins i tot, la presidència regional d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona.

González-Cambray ha apostat per l'experiència de Manyé, que també té força obra publicada com a poeta i escriptor, per rellevar Martí Fonalleras en el càrrrec de Director dels Serveis Territorials d'Educació. L'exregidor de Calonge, també amb experiència com a inspector, ocupava el càrrec des del juny del 2018 i la seva sortida es donava per descomptada en haver complert els 65 anys.