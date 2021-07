L'Ajuntament de Campdevànol ha decidit ajornar els concerts de Mishima, Maria Jaume i Ritual Union a la Font de Querol, previst per aquest dissabte, al 9 d'octubre. La raó, manifesten en un comunicat, és que l'aforament previst era de 900 persones, fet que "amb la situació epidemiològica actual es converteix del tot en inviable". També apel·len a una "qüestió de responsabilitat" davant l'auge de contagis. Paral·lelament, s'ha detectat un positiu d'un dels artistes que hi havia d'actuar. El consistori ha avançat que retornarà els diners a les persones que havien comprat l'entrada i que el reprograma per la tardor.

Aquest era el segon concert que s'havia de fer en el marc de la primera edició del festival Clavetaires. El passat dissabte van actuar Ferran Palau, El Petit de Cal Eril i b1n0, davant de 300 persones i amb aforament limitat.

El tercer i darrer concert del festival, previst pel 24 de juliol, és de petit format pel que, en principi, es mantindrà. Hi actuaran Pau Vallvé i Valentina & The Electric Post.