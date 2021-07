L’Observatori de les Energies Renovables alerta que Catalunya no està avançant en la transició energètica, ja que només està tramitant el 0,29% de la potència renovable necessària per a assolir els objectius climàtics i es troba en «la pitjor situació d’Espanya». L’entitat reclama al Govern que posi fi a les moratòries al sector per evitar dependre energèticament d’Aragó o de França i ha avisat que Catalunya té entre 3 i 5 anys per recuperar el terreny perdut. El 2020 la demanda elèctrica coberta a partir de renovables va ser del 19,6%, un augment respecte al 15,9% del 2019, que s’explica per la baixada de la demanda per la Covid-19 i l’increment del consum d’hidràulica afavorit per la meteorologia.

Segons la presidenta del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), Ester Izquierdo, una nova moratòria a les energies solars i eòliques «pot suposar un fre definitiu a les noves renovables a Catalunya». Durant el darrer any, «les úniques dades positives destacables» per l’Observatori són l’avanç en l’autoconsum, que ha sumat 49,7 megawatts i 2.200 instal·lacions noves, i la posada en servei d’instal·lacions de biomassa tèrmica amb 65,9 megawatts de potència.

L’associació demana un canvi de rumb al Govern per canviar la situació actual, que és «la pitjor d’Espanya amb molta diferència», segons Daniel Pérez, portaveu de l’associació d’empreses fotovoltaiques Unefcat. En aquest escenari, una nova moratòria seria «un greu error», que condemnaria Catalunya a importar energia a partir de la xarxa d’alta tensió des d’altres zones per suplir la demanda catalana. Aquesta situació s’agreujaria sobretot quan deixin de funcionar les nuclears, que és l’energia que cobreix principalment la demanda catalana. I és que els cicles combinats tan sols aporten l’11,8% de la demanda i la hidràulica un altre 11,6%. Pel que fa a la resta de renovables, l’eòlica cobreix un 5,7% de la demanda, un 16,3% menys que l’any anterior i la fotovoltaica un 0,86%, un 7,7% menys que l’any anterior.

L’associació també rebaixa l’anunci de la inversió de 35 milions d’euros per promoure panells solars a les teulades comunitàries per part del Govern, tot afirmant que, tot i que el foment de l’auto consum és «positiu», la Generalitat es limita a «implementar» una partida d’ajuts que ja s’ha aprovat per part del govern espanyol.

Els representants de l’Observatori de les Energies Renovables són sigut especialment crítics amb el funcionament de la ponència creada pel Govern encarregada de donar llum verda als projectes. En un any i vuit mesos, aquest òrgan col·legiat no ha tramitat cap autorització administrativa i només s’ha concedit la sol·licitud prèvia d’informació d’emplaçament al 5% dels megawatts fotovoltaics presentats i el 36% dels eòlics. En total, han rebut 149 projectes d’energia eòlica i 389 de solar.

És més, només es troben en fase prèvia a l’obtenció de l’autorització quatre projectes d’energia solar amb una potència de 29 megawatts. «Això és un 0,29% de l’objectiu del 2030. Només un 0,29% dels megawatts estan en una fase de tramitació avançada i no es tramitaran fins a l’any que ve», avisa el portaveu de l’associació d’empreses fotovoltaiques. Pérez recorda que la Comissió Europea ha de revisar aquesta setmana els objectius d’energies renovables dels Estats.

Per l’any 2021, l’estimació de l’Observatori era de 600 megawatts fotovoltaics i 400 megawatts eòlics, xifra «ara impossible d’assolir», fet que, indiquen, constata el «retard» del país en la transició energètica.