La Diputació de Girona ha donat el vistiplau a la concessió d’ajudes a 41 ajuntaments de la demarcació per tal de fer estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge d’aquest 2021. En total, en aquesta línia del Servei d’Habitatge, s’hi destinaran enguany 327.816,04 euros, un increment de 27.816,04 euros respecte a la previsió inicial. La variació ve motivada per poder donar resposta al màxim de peticions rebudes.

Quaranta-un municipis de les comarques gironines es beneficiaran d’aquestes ajudes que, en cap cas, poden superar els 10.000 euros per consistori. L’import de les despeses subvencionables està determinat pel tram de població al qual pertany cada municipi, amb prioritat per als més petits (de fins a mil habitants), que poden arribar a rebre fins a un 95 % de finançament en els seus projectes, sempre que no se sobrepassi l’import màxim estipulat. A l’altre extrem, s’hi troben els municipis de més de vint mil habitants, amb un 50 % subvencionable com a màxim.

De l’Alt Empordà, els beneficiaris són els ajuntaments de Castelló d’Empúries, l’Escala, Figueres, Fortià, Palau de Santa Eulàlia, Sant Climent Sescebes i Vilajuïga. Al Baix Empordà, rebran els ajuts Begur, Calonge i Sant Antoni, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell i Torroella de Montgrí. Al Gironès, se’n podran beneficiar Campllong, Cassà de la Selva, Flaçà, Girona, Llagostera, Madremanya i Sant Julià de Ramis. A la Garrotxa, els ajuts aniran a parar a Argelaguer, la Vall d’en Bas, Mieres, Montagut i Oix, Olot i Santa Pau. A la Selva, els beneficiaris seran Anglès, Arbúcies, Breda, Caldes de Malavella, la Cellera de Ter, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Tossa de Mar i Vidreres. Finalment, del Pla de l’Estany s’ha escollit Banyoles i Sant Miquel de Campmajor i, del Ripollès, Gombrèn, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses.

El diputat d’Habitatge, Quim Ayats, ha destacat que «l’increment de la partida per donar cobertura a tota la demanda posa de manifest que l’habitatge és una prioritat per a aquest equip de govern».