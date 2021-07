El nombre de pacients que es troben en estat crític a les UCIs dels hospitals gironins s’ha pràcticament triplicat en tan sols una setmana. Segons el darrer balanç del Departament de Salut, actualment hi ha 23 crítics (7 més que en l’actualització anterior), mentre que les dades de dimecres passat en notificaven 8, tan sols un terç dels actuals. Aquest creixement de l’ocupació de les UCIs ha anat en paral·lel a l’auge dels ingressos de pacients per coronavirus en aquesta cinquena onada. Ahir van ingressar 8 pacients més als hospitals gironins, de manera que n’hi ha 84 en total. En la darrera setmana han necessitat ser hospitalitzades el doble de persones, 54, que durant la setmana anterior, quan van ser 27.

Les elevades xifres de contagis diaris que s’estan donant dia rere dia, i que no van a la baixa, propicien aquesta situació als hospitals. En les darreres 24 hores s’han sumat fins a 722 casos nous només a la regió sanitària de Girona tenint en compte totes les proves, fet que suposa un increment del 30,1% respecte al dia anterior. El total acumulat des de l’inici de la pandèmia és de 83.796 positius. També segueix creixent la taxa de positivitat de les proves. De les 15.096 proves PCR i els 9.457 testos d’antígens que es van fer la setmana passada, el 18,03% ha donat positiu. La notícia positiva és que no hi ha hagut cap nou mort, i el total es manté en 2.127.

Alhora, el risc de rebrot i la velocitat de propagació continuen en una forta tendència a la baixa. En la darrera actualització el risc de rebrot va baixar fins a 80 punts, i se situa en 1.180, mentre que la velocitat de propagació del virus, (Rt), va baixar 38 dècimes i es troba ara ja en 1,72.

Màxim de casos de la pandèmia

El grup d’investigadors BIOCOMSC va assegurar ahir que el nombre de casos setmanals detectats a Catalunya ja és el més gran de la pandèmia, amb molt elevada positivització. Apunta que els positius entre els 50 i els 70 anys superen clarament els casos de Setmana Santa i els que es donen entre els 30 i els 50 estan en màxims històrics. La incidència en majors de 70 anys es manté baixa però ja es detecta una lleugera pujada, apropant-se al 5%. A més, el grup de la UPC va alertar que, donada l’elevada positivització, la situació real és «pitjor» que la detectada. Per estimar aquesta incidència real, caldrà esperar a rebre les dades sobre els contagis de la setmana passada detectats als CAP.

Per altra banda, el Govern ha detectat 201 casos positius de covid-19 i un mínim de 625 contactes estrets en activitats de lleure fins al 13 de juliol. Segons les dades notificades per les entitats de lleure educatiu hi ha un total de 180.000 persones que assisteixen a activitats, 20.000 de les quals són monitors. Per tant, la incidència és del 0,11% casos positius entre el total de participants.

Una incidència deixa sense vacuna persones amb cita

Una incidència en el sistema de citació per a la vacuna va provocar ahir que algunes persones amb cita demanada es trobessin que no els podien administrar el vaccí perquè no hi havia dosis disponibles, segons va avançar TV3. Fonts de Salut van confirmar que es va produir una incidència, «un decalatge» entre les persones citades i les dosis disponibles. Salut va parlar d’una incidència «menor» i va informar que la situació es va corregir recorrent a dosis de la reserva i, en els casos en què no va ser possible, demanant disculpes a les persones afectades i tornant-les a citar de forma individual.