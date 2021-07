La companyia gironina TEISA posarà en marxa, el proper dilluns, 19 de juliol, el transport públic a la demanda Clic.cat a 10 nuclis de població del la Garrotxa de la mà del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat. Aquest servei enllaçarà Olot (incloent l’estació d’autobusos i l’hospital), Riudaura, Les Preses i la Vall d’en Bas. De fet, donarà servei a tots els nuclis de la Vall d’en Bas: la Pinya, El Mallol, Verntallat, Sant Privat d’en Bas, Puigpardines, Joanetes, Hostalets d’en Bas i Sant Esteve d’en Bas.

El Clic.cat permet els usuaris utilitzar un mitjà de transport, en aquest cas un microbús, amb una reserva prèvia d’un mínim de 15 minuts d’antelació mitjançant l’aplicació mòbil NEMI o trucant per telèfon. Es tracta d’un servei que a les comarques gironines s’ha implantat amb èxit els últims dos anys al Gironès i al Pla de l’Estany, i que se segueix establint en zones amb dispersió territorial on no hi ha servei de transport públic regular. El Clic.cat a la Garrotxa donarà servei a uns 3.500 habitants, sense comptar la ciutat de Olot.

Aquest nou servei s’ha presentat avui a la Vall d’en Bas, al Centre de Cultura i de Natura Can Trona de Joanetes, amb la presència Mercè Rius, directora general de Transports i Mobilitat; Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en Bas; Àlex Gilabert, director-gerent de TEISA i representants dels municipis que hi participen i del Consell Comarcal de la Garrotxa. El Clic.cat a la Garrotxa serà un servei amb punts de parada dispersos que no seguiran sempre la mateixa ruta sinó que es confeccionarà depenent de les reserves que hi hagi.

Mercè Rius ha explicat que “amb aquesta actuació es dona un pas més en la consolidació d’una oferta de transport públic sostenible a la Garrotxa, amb un servei adaptat a les necessitats de mobilitat dels diferents nuclis per tal que puguin accedir als seus centres d’activitat i serveis de manera àgil i eficient aprofitant les eines digitals per millorar l’oferta als ciutadans”. Lluís Amat s’ha mostrat “agraït i molt content, podrem estar connectats amb el poble veí, Les Preses, amb Riudaura i Olot. Ens creiem molt aquest servei i a la comarca pot ser molt útil; la Generalitat ha vist aquesta necessitat i ho ha cobert”. L’alcalde de la Vall d’en Bas ha afegit que als veïns se’ls donarà una targeta valor amb 6 € per utilitzar en el Clic.cat.

Per a Àlex Gilabert, engegar el Clic.cat a la Garrotxa “és una bona notícia perquè es confia pel transport públic i perquè, amb les ajudes de les institucions, tornem a posar en marxa nous serveis. És una clara aposta pels territoris i hem dissenyat aquest servei escoltant a tothom; som flexibles per si hem de fer canvis”. El director-gerent de TEISA també ha comentat que els darrers dies Clic.cat ha estat provant per primer cop un microbús elèctric amb la intenció que es pugui implantar en un futur, ja que permetria estalviar 23,9 tones de CO2 a l’any.

De dilluns a divendres aquest nou servei oferirà deu hores de connexió entre 30 parades diferents de la Vall d’en Bas, Les Preses, Olot i Riudaura, establint nexes amb altres línies de transport públic. La línia té un trajecte previst de 50 minuts que, en funció de les reserves fetes pels viatgers, es podria allargar fins als 80 minuts per recórrer els 45 km que implicaria passar per les 30 parades existents.

Les parades estan distribuïdes de la següent manera:

5 a Sant Esteve: polígon de la Serra, Centre d’Atenció Primària (CAP), carrer Ample, carretera de Santa Coloma i cruïlla de l’Alberg.

3 a Els Hostalets: trencant del cementiri, Local Social i aparcament.

5 a Joanetes: Can Trona, Local Social, l’Hostal de Dalt, la Coromina i carretera de Sant Esteve a Can Trona.

2 a Puigpardines: trencant de Puigpardines i Cooperativa de la Vall d’en Bas.

5 a Sant Privat: Consultori, Ca la Carmelita, veïnat del Salt del Sallent, nucli antic i veïnat de Pocafarina.

1 a Verntallat-Les Preses: carrer de Pau Casals.

4 al Mallol: veïnat Nou, Veïnat Cirera, les Olletes i entrada al puig del Mallol.

2 a la Pinya: parc infantil de Can Gaburra i veïnat de l’Avellana.

1 a Riudaura: carrer d’Olot.

2 a Olot: estació d’autobusos i Hospital Comarcal.

Cada parada estarà degudament senyalitzada, ja sigui amb una marquesina o bé amb uns senyals que indicaran que aquell és el punt concret on s’atura el servei. El primer servei sortirà d’Olot a les 7.20 h i de Sant Esteve a les 8.10 h. El darrer servei sortirà a les 19.30 h d’Olot i a les 20.20 h de Sant Esteve. Els horaris s’han pensat per ajustar-se al dia a dia, en situacions com ara arribar a l’hora per fer-se analítiques al CAP de Sant Esteve o anar als entrenaments esportius al vespre.

Pel que fa al preu, el bitllet senzill tindrà un cost d’1,75€. Tot i això, es podran comprar targetes Valor (una targeta moneder de TEISA). Utilitzant aquest targeta el preu del bitllet serà d’1,20€. Aquestes targetes són multipersonals, i es podran comprar i carregar al mateix bus.

El servei ha nascut amb l’objectiu d’apostar per la mobilitat col•lectiva sostenible i de moment ofereix aquestes parades, però s’anirà adaptant en funció de la demanda. Aquest projecte, operat per TEISA, compta amb el finançament de la Generalitat de Catalunya.

El transport públic a la demanda té uns recorreguts i uns horaris establerts però que només es presta si abans s’ha demanat. Per utilitzar-lo cal primer fer una reserva i indicar la parada d’origen i la de destinació de la línia que es vol. Aquest fet permet optimitzar el trajecte a partir dels usuaris que demanen el servei. Els vehicles operen només quan hi ha peticions, de manera que s’eviten recorreguts i parades i el trajecte és més ràpid. Una de les principals novetats d’aquest servei és que es pot contractar a través de l’aplicació mòbil ‘NEMI’ -posada en marxa per TEISA-, a més de la via telefònica convencional (972 204 868) de dilluns a divendres feiners de 8 a 20 h. L’usuari s’assegura la reserva demanant el servei amb un mínim de 15 minuts d’antelació de l’horari preestablert d’inici del servei. Amb aquesta aplicació es poden fer totes les reserves, consultar l’horari exacte del viatge, veure en temps real la posició del vehicle, les reserves realitzades, afegir les rutes preferides, anul·lar reserves i valorar el servei.

Des de l’any 1991 la Generalitat de Catalunya ha implantat serveis de transport a la demanda amb la col·laboració de les entitats locals, de manera que a dia d’avui el transport a la demanda de la Generalitat està format per 236 línies, que beneficien a 750 nuclis de població arreu de Catalunya.

Les dades al Gironès i al Pla de l’Estany

Al Gironès, el Clic.cat ha transportat un total de 6.138 viatgers des que va començar a operar l’octubre del 2019. Actualment, té una mitjana de 28 viatgers en dies laborables i la ruta que té més èxit (66%) és la que uneix Girona amb la urbanització del Golf Girona, a Sant Julià de Ramis, seguida per la ruta Girona-Campdorà (27%) i la de Girona-Llorà (7%). Les tres línies del Gironès connecten en total 13 nuclis població i donant servei a uns 9.000 habitants, sense comptar la ciutat de Girona.

Al Pla de l’Estany, el transport a la demanda ha transportat, des del desembre del 2019, 1.500 viatgers. La demanda actual és d’entre 20 i 30 passatges setmanals, que es podria incrementar servint rutes alternatives a les que van a Vilademuls i Vilavenut, que tenen poca demanda. La línia Banyoles - urbanització Font Pudosa (Banyoles) - Cal Germà (Porqueres) - Sant Miquel de Campmajor – Mieres (Garrotxa), de 35 km, és la que millor rendiment té (96%). En total, el Clic.cat al Pla de l’Estany connecta 12 nuclis de població i dona servei a uns 2.500 habitants, sense comptar Banyoles.