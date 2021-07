Un dels sindicats del món educatiu català, USTEC-STEs, va assegurar ahir en una roda de premsa que l’acord assolit entre sindicats i el govern espanyol per posar punt i final a l’encadenament de contractes temporals obre la porta a l’acomiadament de milers de treballadors. De fet, va qualificar «d’ERO encobert». Segons USTEC, aquells que portin més de tres anys treballant i no es presentin als processos o es presentin i no aprovin cap prova, quedaran fora. Entre els que aprovin i no siguin seleccionats, rebran una indemnització «irrisòria». D’altra banda, el sindicat va rebutjar el concurs-oposició perquè seran convocatòries de lliure concurrència i, per tant, obertes a candidats que no estan en abús de temporalitat. Va criticar també que són proves eliminatòries i que es garanteix aconseguir plaça fixa.

USTEC demanava que l’estabilització es fes mitjançant concurs de mèrits i va assegurar ahir que sí s’ha fet una excepció per al personal investigador de les universitats i dels centres de recerca. Segons el sindicat, això demostra que aquesta via sí es possible

En la roda de premsa d’ahir a Barcelona, USTEC es va mostrar també crítica amb la postura dels sindicats que han negociat el pla amb el govern espanyol.